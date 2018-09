"Das war wohl bisher unsere schwierigste Saison, und dennoch konnten wir einige Siege einfahren. Vor allem bin ich stolz auf meine Mädels, dass wir als Mannschaft enger zusammengewachsen sind", sagte Aylin Thomaneck. Die Mannschaftsführerin des TV Schwanewede fuhr ebenso wie Rieke von Rahden im Spitzeneinzel und Annika Knauer souveräne Zweisatzsiege ein.

Anna-Lena Simon musste sich hingegen etwas strecken, stabilisierte ihr Spiel nach dem mit 3:6 verlorenen ersten Satz aber und konnte im Matchtiebreak besonders durch starke Netzarbeit immer wieder entscheidend punkten. Beim 10:4 geriet sie da nicht mehr in Gefahr.

Im Doppel durften dann auch Nina Heißenbüttel/Carolin Hebenstreit noch einmal ran, verloren aber wegen zu vieler Flüchtigkeitsfehler deutlich in zwei Sätzen. Der guten Stimmung im Team tat das jedoch keinen Abbruch. "Ich denke, wir haben viele Erfahrungen gesammelt und hatten eine tolle Saison", sagte Neele Holzhofer und ihre Mannschaftskollegin Nina Heißenbüttel fügte hinzu: "Dafür, dass wir so spontan in diese Punktspielrunde gerutscht sind, haben wir die Spiele gut gemeistert."

TVS-Damen setzen das i-Tüpfelchen

Klassenerhalt in der Tennis-Bezirksklasse steht nach dem 5:1-Erfolg gegen TV Süd endgültig fest

TV Schwanewede – TV Süd Bremen IV 5:1: von Rahden – Cordes 7:5, 6:2; Knauer – Weseloh 6:3, 6:1; Thomaneck – Magel 6:1, 6:3; Simon – Rynski 3:6, 6:4, 10:4; von Rahden/Knauer – Weseloh/Magel 6:1, 6:2; Heißenbüttel/Hebenstreit – Cordes/Rynski 3:6, 3:6 (td)