Defensivallrounder Denis Spitzer wechselte von TB Uphusen zum Blumenthaler SV. Jetzt fiebert er nach einer langwierigen Adduktorenverletzung seinem Comeback entgegen. (Björn Hake)

Das Enga­gement beim niedersächsischen ­Oberligisten TB Uphusen, den der 30-jährige BSV-Neuzugang als „sehr finanzstark“ beschreibt, hatte ihn nicht mehr glücklich ­gemacht: „Die Spieler waren geldfixiert, es hatte nur noch wenig mit Fußball im klassischen Sinne zu tun, die mannschaftliche Geschlossenheit fehlte.“

Beim Fußball-Bremen-Ligisten Blumenthaler SV will er den Teamgeist wieder spüren, will den Mannschaftssport wieder als Erlebnis wahrnehmen. Genau dafür steht der Blumenthaler SV. Das hat sich in der Szene herumgesprochen. Und wird gerade wieder dadurch bestätigt, dass aus dem 21 Spieler starken Kader laut Trainer Michél Kniat 18 die Mannschaftsfahrt nach Mal­lorca gebucht haben. Argumente, mit denen ­Kniat beim „guten Freund“ Denis Spitzer punkten und ihn als seinen „Wunschspieler“ an den Burgwall locken konnte. Einen Wunschspieler, den Kniat als „super im Aufbau, als Strategen, als Zweikampfspieler, als abgezockt und als charakterlich einwandfrei“ ­bezeichnet. Aber „Mitch“ Kniat punktete auch, weil er eben „Mitch“ Kniat ist. Denis Spitzer: „Ich wollte schon immer mit ihm ­zusammenarbeiten.“

Und auch wenn die Zusage von Spitzer zunächst bis zum Saisonende befristet ist, ist der Defensivstratege keineswegs gekommen, um im Sommer schon wieder zu gehen. „Ich hoffe, dass es meine letzte Station sein wird, bevor es dann irgendwann zu den Alten Herren geht. Ich habe keine Lust, noch einmal zu wechseln“, sagt der im Stephanieviertel lebende Familienvater, der Geschäftsführer eines Produzenten für Tassen ist, die zum Merchandising-Bestand der Fußball-Bundesligisten gehören. „Ich freue mich, wenn Dortmund und Bayern gewinnen“, sagt er rein wirtschaftlich betrachtet, weil es den Verkauf ankurbelt.

Am meisten freut er sich aber darüber, wenn er gewinnt. Und das, sobald seine ­Adduktorenverletzung gänzlich ausgeheilt ist, neuerdings mit dem Blumenthaler SV. Denn er will seine Herrenlaufbahn, die ihn von TB Uphusen zum Brinkumer SV, Bremer SV, TSV ­Ottersberg und wieder TB Uphusen führte, nicht gemächlich ausklingen zu lassen. „Der Ehrgeiz wird eher größer als weniger“, ­beschreibt der seit zwei Jahren golfende ­Denis Spitzer sein Empfinden und fiebert den besonderen Momenten beim Blumenthaler SV entgegen. „Ich bin verheiratet und habe ein Kind. Da muss man das Hobby so wählen, dass man Erfolg und Spaß hat. Und richtig viel Spaß hat man, wenn man ­gewinnt. Ich spiele nicht nur just for fun“, umreißt Denis Spitzer seine Ziele an neuer Wirkungsstätte.

Ziele, die erreichbar sind. Schließlich gehört der Blumenthaler SV zu den Mannschaften, die weitaus öfter gewinnen, als dass sie verlieren. Daran, dass der Blumenthaler SV dem auf neun Punkte davon­gezogenen Bremer SV die Meisterschaft noch streitig machen kann, glaubt der

neue Antreiber zwar realistisch betrachtet nicht, „aber wir haben trotzdem ein Auge drauf, wer weiß was beim Bremer SV so passiert“.

Aber beim Thema Pokal wird Denis Spitzer genauso hellhörig wie seit Jahren alle rund um den Burgwall. „Ich habe den Pokal noch nie gewonnen“, erklärt er und fände es „eine richtig gute Geschichte“, ihn dieses Jahr zu gewinnen. Das gilt nicht nur für Denis Spitzer, sondern eben auch für den BSV im Allgemeinen. Dort arbeiten Spieler und Verantwortliche seit Jahren auf den Pokalsieg hin und scheitern stets am Bremer SV. Vielleicht hilft die Zusammenarbeit Spitzer/Blumenthaler SV den entscheidenden Schritt weiter und lässt diesen sehnlichen Wunsch nun in Erfüllung gehen. Doch zunächst will Denis Spitzer jetzt aus dem Trainings- so allmählich in den Freitag mit der Partie bei der Leher TS beginnenden Spielbetrieb wechseln und einen Platz in der Mannschaft finden. Um dann beim Blumenthaler SV das neue Glück ohne Geld in vollen Zügen genießen zu können.

