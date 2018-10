Kampflos kam Mannschaftskapitän Stan Zbonikowski zum ersten Punkt. Sein Gegner gab beim Stande von 4:1 für den Beckedorfer mit einer Zerrung auf. Heinrich, der mit viel Ballgefühl und Übersicht überzeugen konnte, gewann anschließend ebenso deutlich, wie auch Heiko Düsing an Position drei. Deutlich mehr musste da schon Ralf Mitternacht investieren, der für den erkrankten Wilhelm Hartmann an Position vier spielte.

Drei Stunden lang kämpfte der Beckedorfer Neuzugang in einer von langen Ballwechseln geprägten Partie gegen Wilhelm Fuchs. Am Ende entpuppte sich Mitternacht jedoch als der sicherere Akteur und gewann letztlich auch verdient mit 6:7, 6:4 und 6:4. Gerd Nareyka hatte an Position fünf in seinem Match zunächst einige Probleme, konnte mit einem äußerst soliden Grundlinienspiel das Match aber noch zu seinen Gunsten gestalten.

Und auch Karl-Dietrich Erdmann siegte in zwei Sätzen, musste im zweiten Durchgang aber noch ein wenig zittern. Mit starken Stoppbällen zwang ihn sein Gegner da trotz anfänglicher Führung noch in den Tiebreak, wo Erdmann dann aber die Oberhand behielt.

Die Doppel waren somit bedeutungslos. Dennoch hielten sich Zbonikowski/Heinrich, Düsing/Mitternacht und Nareyka/Erdmann auch hier allesamt in zwei Sätzen schadlos und machten den Sprung an die Tabellenspitze perfekt.

Bereits am morgigen Sonntag sind die Beckedorfer erneut gefordert. Dann steht das Auswärtsspiel beim Hildesheimer TV auf dem Programm – dort dürfte es nicht so leicht werden: Der HTV gewann seine erste Saisonpartie ebenfalls mit 9:0.