Der FC Hagen/Uthlede ist zur Winterpause auf einem beachtlichen 27. Platz zu finden. Die Schützlinge von Trainer Udo Müller kassierten in der ersten Saisonhälfte in 17 Punktspielen 19 Gelbe Karten sowie eine Rote Karte. Die TuSG Ritterhude belegt als zweitbeste Mannschaft aus dem Kreis Osterholz (hinten FC Hambergen, 82.) noch eine Platzierung in der Top 100. Die Elf von Trainer Matthias Haase verweist auf den 90. Rang. Der ambitionierte Kreisligist erhielt in 16 Meisterschaftsspielen 26 Gelbe und eine Gelb-Rote Karte. Der SV Grün-Weiß Beckedorf (416.), FC Hansa Schwanewede (777.), ASV Ihlpohl (845.) und der TSV Meyenburg (853.) sind bedeutend schlechter platziert.