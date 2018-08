30 Uhr). „Dann geht es gegen meinen Freund Bahadir Kilickeser“, freut sich Uluisik.

Dabei fing es für das Nordbremer Team gegen Surheide gar nicht so gut an. Bereits in der vierten Minute gingen die Seestädter nach einem Konter durch Mirco Tatje in Führung. Doch die Gäste ließen sich von diesem Gegentreffer nicht aus dem Rhythmus bringen – ganz im Gegenteil.

Mit einem Doppelschlag konnten sie über die 2:1-Führung jubeln. Sinan Alija überlistete in der Anfangsphase gleich zweimal den Tuspo-Schlussmann Paul Zielinski (12./14.). Beim ersten Alija-Tor bediente ihn sein Teamkollege Kubilay Acan maßgerecht und anschließend war Alija mit einem tollen Solo erfolgreich.

Beim 2:1 traf der Türkspor-Akteur mit einem sehenswerten Distanzschuss ins Schwarze. Hiernach hatte Sinan Alija noch zwei Möglichkeiten, auch Kubilay Acan scheiterte. Vier Minuten vor dem Halbzeitpfiff machte es Acan besser. Er umspielte nach einem Konter – die Vorarbeit leistete Uluisik – zwei Gastgeber-Spieler und erhöhte auf 3:1. In der Pause erinnerte der SVT-Coach dann an eine disziplinierte Spielweise, woran sich seine Mannschaft hielt.

Nur wurde zu wenig aus den vorhandenen Möglichkeiten gemacht. „Dieses Manko sollten wir unbedingt noch abstellen. Wir können eigentlich vor dem 2:3 mit 5:1 führen. Da müssen wir einfach im Abschluss cleverer agieren. Hier fehlt uns noch die Übersicht“, berichtete Uluisik, der aus seiner guten Mannschaft auch noch seine beiden Torschützen positiv erwähnte. So mussten die Gäste dann noch kurz vor dem Schlusspfiff etwas zittern, als Yozo Tunijic verkürzte (90+2).

Doch letztlich brachten die Blumenthaler den Dreier in souveräner Manier über die Ziellinie. Beim siegreichen Team verdiente sich die Abwehr um die Innenverteidiger Tolga Avci und Baris Sirim plus die Außenverteidiger Najdat Chachdou und Ismail Karacam ein Sonderlob. „Aber auch der lange pausierende Torwart Evren Boga zeigte eine gute Leistung,“ berichtete der Türkspor-Spielertrainer Necati Uluisik.

