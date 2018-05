SG Aumund-Vegesack - Polizei SV III 3:5: Gegen Polizei SV präsentierte sich Lars Lisson in Siegerlaune. Mit dem in die erste Mannschaft aufgerückten Kim-Philipp Jablonski setzte er sich im zweiten Herren-Doppel gegen Laabs/Kaufmann mit 21:15, 17:21 und 21:17 durch. "Unser Erfolg war nicht in Gefahr, wir hatten zum Schluss mehr Durchhaltevermögen", verriet Lars Lisson. Auch im Mixed gab er an der Seite von Carmen Bätjer eine klasse Vorstellung. "Wir haben konstant gut gespielt und kaum Fehler gemacht", erklärte er, warum der Zwei-Satz-Sieg gegen das Polizei-Duo Laabs/Bojarra glatt über die Bühne ging. Einen weiteren Punkt für die SAV hatte zuvor das erste Herren-Doppel Bätjer/Rathmann gegen das PSV-Gespann Wiegand/Bojarra geholt. Den Zähler zum Remis hatte Kim-Philipp Jablonski im dritten Herren-Einzel bereits auf dem Schläger, doch der junge SAV-Spieler verletzte sich im zweiten Satz so stark am Knie, dass er aufgeben musste und tags darauf beim nächsten Punktspiel nicht

eingesetzt werden konnte.

SG Aumund-Vegesack - BTS Neustadt 3:5: Schnell war die Partie gegen die BTS Neustadt abgehakt, denn alle Partien gingen nur über zwei Sätze. Keine Probleme hatten Lars Lisson und Daniel Westphal, einen Zähler im zweiten Herren-Doppel gegen das BTS-Duo Schmidt/Ittenbach zu ergattern. "Unsere Gegner haben nur anfangs mithalten können. Danach haben wir konzentrierter agiert und sicher gewonnen", erzählte Daniel Westphal, der außerdem einen souveränen Erfolg im dritten Einzel gegen Peter Ittenbach verbuchte. Der dritte Sieg für die Gastgeber ging auf das Konto von Jörg Rathmann. Der erfahrene SAV-Spieler schickte Torben Pätz mit 21:15 und 21:19 vom Feld. Kreislaufprobleme plagten Mannschaftsführer Udo Bätjer, der das erste Herren-Doppel noch mit Rathmann bestritten hatte, aber zum Einzel nicht antreten konnte und den Punkt kampflos abgab.