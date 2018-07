Dabei hätte ausgerechnet die an Position vier spielende Weinert zum Zünglein an der Waage werden können. Denn nach zwei deutlichen 0:6-Schlappen duellierten sich die Nordbremerinnen mit dem TC Jesteburg auf Augenhöhe. Die endlich vollständig genesene Katharina Nehlsen konnte im Spitzeneinzel einen souverän erspielten Zweisatzsieg feiern.

Katrin Henschel wehrte sich zwar tapfer, konnte die deutliche 1:6, 2:6-Niederlage aber nicht verhindern. Und Youngster Lavinia Assmann war im ersten Durchgang auf dem besten Weg Richtung Satzgewinn, konnte ihre Gelegenheiten am Ende jedoch nicht nutzen und unterlag ebenfalls noch in zwei Sätzen.

Da Assmann/Henschel aber im ersten Doppel nach einem langen Match ein 6:3, 2:6, 10:7 bejubeln konnten, entpuppte sich Weinerts Einzel im Nachhinein als entscheidendes Match. Die Lesumerin begann dort voll Spielfreude und sicherte sich den ersten Durchgang im Tiebreak.

Allerdings waren die Schmerzen in der Hüfte bereits zu diesem Zeitpunkt zurückgekehrt, weshalb Weinert den zweiten Satz dann auch zu Null abschenkte. Doch im Match-Tiebreak mobilisierte sie noch einmal alle Kräfte.

In einem ausgeglichenen Entscheidungssatz fehlten schließlich nur drei Punkte – die am Ende ein Gesamt-Remis gebracht hätten. "Wir hoffen, im Sommer dennoch auf sie zählen zu können", sagte Lesum Mannschaftsführerin Jennifer Barzda, die an der Seite von Katharina Nehlsen schließlich das zweite Doppel in zwei Sätzen verlor, der knappen Niederlage am Ende aber dennoch etwas positives abgewinnen konnte: "Insgesamt wurde unser Ehrgeiz durch diese Spiele wieder entfacht."