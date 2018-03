Auffälligste Spieler bei den Hausherren waren Mittelfeldmann Kai Diesing sowie Torhüter Nico Eden.

Die Grün-Schwarzen brauchten aber erst einmal 20 Minuten, um in Schwung zu kommen. Dann wehrte MTV-Kapitän Steffen Hattendorf einen Schuss von Berendt Knoop auf der Linie ab. Kurz darauf steckte Axel France zu Kai Diesing duch. Dieser legte sich den Ball noch einmal zurecht und erzielte mit einem strammen Schuss in die lange Ecke das 1:0. Doch nach einer halben Stunde hob Hattendorf die Kugel nach einem Angriff über die rechte Seite zum 1:1 über Nico Eden hinweg. Michel Klimmek hätte das Heimteam beinahe wieder in Führung gebracht. Sein Schuss wurde aber noch zur Ecke abgefälscht (35.). 60 Sekunden später verwertete Justin Dähnenkamp eine traumhafte Hereingabe von Diesing am zweiten Pfosten mit dem Kopf zum 2:1.

Nico Eden verhinderte den postwendenden Einstand von Tom Heuser. Auch nach Wiederanpfiff sorgten besonders Diesing und Dähnenkamp für viele gelungene Kombinationen. Doch in der Uthleder Deckung taten sich immer wieder Lücken auf. Innenverteidiger Christoph Müller verlor das Duell mit Dennis Hüls, doch Eden war zur Stelle (52.). Zwei Zeigerumdrehungen später legte Eden eine Glanzparade gegen Hüls an den Tag.

„Bei diesem kniffligen Spielstand hat Nico uns am Leben gehalten“, räumte FC-Coach Max Klimmek ein. Kai Diesing wusste, bei wem er sich für den Treffer zum 3:1 zu bedanken hatte: Er umarmte Mirko Radtke, der mit seiner starken Flanke von rechts das Kopfballtor von André Stüßel einleitete. Dafür verursachte Radtke aber wenig später gegen Steffen Hattendorf einen Foulelfmeter. Hattendorf trat selbst an und überwand den aus seinem Kasten herausstürzenden Nico Eden zum 2:3 (62.). Tom Heuser durfte auch noch einmal nach einer Vorlage von Hattendorf freistehend draufhalten. Doch Eden verhinderte den Ausgleich erneut. Der gerade erst eingewechselte Daniel Grimm wuchtete die Kugel auf der anderen Seite ans Außennetz (70.).

Eine Viertelstunde vor dem Ende überließ Diesing das Leder dann Grimm bei einem Freistoß aus 20 Metern aus halblinker Position. Grimm beförderte das Spielgerät herrlich zum 4:2 in den rechten Winkel. Mit einem platzierten Schuss in die linke Ecke schraubte Berendt Knoop das Ergebnis noch auf 5:2 in die Höhe. In der Schlussphase hätten die Uthleder das halbe Dutzend vollmachen können. Doch nach einem fabelhaften Solo von Mirko Franke auf dem linken Flügel vergab Michel Klimmek in der Mitte unbedrängt. Mit einer grandiosen Parade vereitelte Treubunds Torhüter Merlin Jähn zudem bei einem Kopfball von Jan-Magnus Ahrens auf Flanke von Diesing das 6:2. „Ich bin froh, dass meine Mannschaft heute diese Reaktion gezeigt hat“ (Klimmek).