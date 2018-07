Aber was wird die Zukunft für den Aufsteiger bringen? Die Partien, in denen es nun im Kampf um den Klassenerhalt wirklich ankommt? Wie am kommenden Sonnabend bei der HSG Wilhelmshaven. "Die kommt für uns eigentlich zur Unzeit, da mir prüfungsbedingt wohl sechs Spielerinnen fehlen werden", sagt er. "Aber eine Verlegung ist bei unserem engen Zeitplan nicht möglich."

Es ist nicht das einzige, das dem HSG-Coach Sorgenfalten beschert. Und das, wo er sich über die umgesetzten Vorgaben gegen den ungeschlagenen Spitzenreiter aus Stade eigentlich gar nicht beschweren darf. Die hatte sein Team schließlich mit einer ebenso couragierten Vorstellung wie auch einer kämpferisch starken Leistung voll erfüllt – mehr war gegen den Drittliga-Absteiger ja wohl auch kaum erwarten.

"Aber wenn ich meinen Spielerinnen immer wieder dasselbe erkläre, sie dabei Nicken und sie direkt im Anschluss daran trotzdem wieder denselben Fehler begehen, dann bin ich in meiner Meinung schon zwiegespalten", bemängelte er das zu dichte Spiel vor der Abwehr und den wenig flüssigen Balldurchlauf in den eigenen Reihen. "Eine Änderung hat meine Mannschaft hier nur ganz allein in der Hand."

Genug bemängelt, zurück zum Erfreulichen: Der Leistungssteigerung der "Goldmädchen" nach dem Abschuss in Habenhausen. Sie standen in der Abwehr recht stabil, wenn die Staderinnen im Positionsangriff waren. Dennoch kam das aufgrund der HSG-Fehler im Angriff nicht oft genug vor. "Drei Viertel unserer Gegentreffer resultierten aus Kontern", rechnete Dean Schmidt aus. Sein Team war daher nach dem 3:4 auf 3:9 zurückgefallen, es kämpfte sich aber wieder auf 7:9 heran.

Nach dem 12:15 fielen die "Schwäne" entscheidend auf 13:19 zurück. Dass es am Ende noch deutlicher wurde, lag daran, dass die HSG in den letzten fünf Angriffen kein Mal ins Schwarze traf.