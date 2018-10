"Gute Truppe, guter Trainer", auf diesen einfachen Nenner brachte der 25-Jährige die Frage nach dem Warum des Wechsels zur SAV am Rande des 23. Lotto-Hallenturnier des Bremer Fußball-Verbandes, das er als interessierter Zuschauer verfolgte. Vom SSV Jeddeloh verabschiedete sich der Polizist auch, weil er sich trotz siegreicher Spiele und guter Leistungen wegen beruflich bedingt verpasster Trainingseinheiten immer wieder auf der Ersatzbank wiederfand.

Dass der Weg in die Startformation der SAV für den Mann mit den weiten Einwürfen und der Pferdelunge kein leichter wird, dessen ist sich Jakob Günther bewusst: "Ich hätte es mir einfacher machen können." Aber er suche diese Herausforderung und wolle sich in dem neuen Umfeld verbessern. Ob Jakob Günther bereits beim stark besetzten Hallenturnier des KSV Hicretspor am zweiten Weihnachtstag in der Delmenhorster Stadionhalle das SAV-Trikot trägt, ist fraglich, definitiv mitmischen darf er ab dem 1. Januar.

"Er ist ein Führungsspieler, was er in den letzten Jahren bereits gezeigt hat. Besonders gut gefällt mir seine ehrgeizige Einstellung zum Fußball, denn er weiß, was er will. Des Weiteren passt er charakterlich hervorragend in unser Team. Ich denke, dass wir mit unserem Winterneuzugang viel Freude haben werden", erklärte SAV-Trainer Kristian Arambasic.

Neu im Kader sind ferner Frederik Kummert aus der eigenen U21 und mit dem 18-jährigen Benjamin Scherr aus der Dritten ein fünfter Torhüter. Die vier anderen Schlussleute sind Maik Meyer-Wersinger, Hendrik Schulz, Steffen Märtens und Thilo Osterbrink. Weitere Abgänge hat die SAV allerdings auch zu verzeichnen. Florian Otto, der sich im Angriff nicht durchsetzen konnte, kehrt zum Habenhauser FV zurück. Ob er eine Freigabe erhält, ist allerdings noch nicht geklärt. SAV-Fußball-Boss Bernd Siems: "Eigentlich gibt es bei uns keine Freigaben für dieselbe Liga." Markus Zimmermann wiederum ist von Trainer Kristian Arambasic nahe gelegt worden, sich nach einem neuen Verein umzuschauen.