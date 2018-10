Rolf Rosenau lieferte sich im Spitzeneinzel mit Bernhard Jelinski einen packenden Fight, schaffte es aber nicht, sich zu belohnen. Auch Heinz Gaßmann hätte in seinem Einzel durchaus als Sieger den Platz verlassen können, musste sich aber im längsten Spiel des Tages knapp in drei Sätzen geschlagen geben. Da Berthold Bauer und Dieter Kruse zudem deutlich in zwei Sätzen verloren, war die Entscheidung schon nach den Einzeln gefallen. Dennoch ließen es sich Rosenau/Bauer nicht nehmen, im ersten Doppel mit 6:4, 6:2 den Lesumer Ehrenpunkt einzufahren.

Vorzeitige Rettung verpasst

1:5 der Lesumer Herren 65

TG Uesen – TSV Lesum-Burgdamm 5:1: Jelinski – Rosenau 7:5, 6:4; Harbig – Bauer 6:0, 6:1; Winkler – Gaßmann 5:7, 7:5, 10:4; Krömer – Kruse 6:3, 6:0; Harbig/Krömer – Rosenau/Bauer 4:6, 2:6; Winkler/Köhl – Gaßmann/Terstiege 6:3, 6:1 (td)