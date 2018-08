"Bei solchen Bedingungen muss man die Athleten alleine entscheiden lassen ob sie Schwimmen wollen oder nicht, denn Leistungen über deutlich mehr als eine Stunde bei diesen Temperaturen zu bringen ist ganz hart. Ich ziehe den Hut vor meinen Schwimmern die an den Start gegangen sind", so BTV-Coach Uwe Hilbrands.

Als Erste wagte sich Kathrin Krüger über die fünf Kilometer an den Start. In einem kontrollierten Rennen schwamm sie in 1:13,25 Stunden auf einen starken siebten Rang im Jahrgang 1995. Daniel Klosa überzeugte im Jahrgang 1996 über die gleiche Distanz und wurde in 1:03:09,40 Stunden ebenfalls Siebter in seinem Jahrgang. Lasse Dohrmann (Jahrgang 1997), der erstmals im Freiwasser antrat, belegtee in 1:08:32,84 Stunden in seiner Altersklasse einen sehr starken zwölften Rang. Tom Maron trat die Fünf-Kilometer-Strecke zwar an, musste den harten Bedingungen jedoch Rechnung tragen und schied während des Rennen aus.