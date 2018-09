Und sie könnte angesichts des Gegners besondere Wirkung haben. Mit dem FC Sparta Bremerhaven stellt sich der bislang ungeschlagene Tabellenzweite im Burgwallstadion vor. „Eine schwere Nummer“, wie Moussalli findet, um im selben Atemzug hinzuzufügen: „Vom Leistungsvermögen her befinden wir uns auf Augenhöhe mit Sparta.“ FC-Trainer Stefan Kriesen hat offensichtlich die geeignete Mischung aus Routiniers und Nachwuchskräften gefunden, was zuletzt der Bremer SV bei seiner 0:2-Niederlage in Bremerhaven zu spüren bekam. Gleichwohl will sich der Blumenthaler SV für die Schmach vom vergangenen Sonntag rehabilitieren und seinen Heimnimbus wahren (drei Spiele, drei Siege). Gute Erinnerungen an den Gegner hat er freilich nicht. In der vergangenen Saison gab es nichts zu holen (1:2 und 0:2).

(gru)

Sonntag, 15 Uhr, Burgwallstadion