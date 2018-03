Am vergangenen Wochenende beteiligten sich rund 1300 Jugendliche am Kleinfeldturnier des SV Grambke-Oslebshausen. Am heutigen Sonnabend ist das Teilnehmerfeld auf der Föhrenbrok-Sportanlage übersichtlicher. Nur 29 Damen-, Herren- und Altherren-Mannschaften spielen von 9 Uhr bis etwa 18.30 Uhr ihre Turniersieger aus.

Im Vergleich zum vergangenen Jahr konnte sich Heinz Denker, der Cheforganisator des 38. Kleinfeldturniers der Handballer des SV Grambke-Oslebshausen, bei der Planung der Erwachsenen-Veranstaltung früh zurücklehnen. Vor zwölf Monaten hatte er bis eine Woche vor Turnierbeginn um ausreichend Teilnehmer und damit um das Überleben der Traditionsveranstaltung gebangt. In diesem Jahr zeichnete sich schon frühzeitig eine zufriedenstellende Resonanz ab.

„Die meisten Mannschaften haben sich sehr sehr rechtzeitig gemeldet. Wenn es bei der Zahl der angemeldeten Mannschaften bleibt, dann wäre das in Ordnung für unser Turnier“, stellt Denker fest. Am heutigen Sonnabend werden von 11 Uhr an voraussichtlich 29 Teams Im Föhrenbrok an den Start gehen.

Nach 22 Mannschaften bei der 37. Auflage geht es also wieder leicht aufwärts. Wie versprochen, sind die im vergangenen Jahr aussetzenden Mannschaften aus Grimmen und Neuenkirchen/Varensell wieder dabei und mit dem TSV Schloss Ricklingen aus Garbsen, der HSG Adelheidsdorf/Wathlingen bei Celle und dem Post SV Uelzen auch drei Turnierneulinge mit an Bord.

Das gemeinsame Brainstorming innerhalb des Vereins zur Attraktivitätssteigerung des Erwachsenen-Turniers brachte aber nichts Zählbares ein. „Wir sind zu keinem Ergebnis gekommen, was das Kleinfeldturnier beleben könnte“, sagt Heinz Denker. Alternativ oder auch ergänzend bliebe den Grambker Handballern ein Hallenturnier. „Aber das müssen wir separat angehen“, stellt Denker klar.

Dass Feldturniere nach den mittlerweile langen Punktspielrunden der Erwachsenen nicht mehr im Trend liegen, spüren auch Vereine, die vergleichbare Veranstaltungen anbieten. „Handball-Mannschaften machen in dieser Zeit lieber Abschlussfahrten oder legen eine Pause ein“, hat der Chefplaner in vielen Gesprächen festgestellt. „Die Bereitschaft, an Feldturnieren teilzunehmen, hat deutlich nachgelassen.“

Mittlerweile erlebt auch die Veranstaltung des SVGO den Wandel vom Leistungsturnier mit bis zu 58 teilweise hochkarätigen Mannschaften (2008) in Richtung Freizeitturnier mit fantasievollen Mannschaftsnamen (und teilweise Mixed-Mannschaften). Dadurch gibt es aber interessante Mannschaftsaufstellungen, die sonst kaum denkbar wären.

Wie beispielsweise die Grambker Globetrotter, die der SVGO-Oberliga-Linksaußen Marc Krüger zusammengetrommelt hat. Er läuft mit seinen früheren und aktuellen Weggefährten Olaf Sawicki, Fabian Rojahn, Patrick Buschhardt, Nils Husen, Patrick und Marcel Tytus, Sönke Dierks, Jan Eric Oetken, Hendrik Hagestedt und Torben Pilger auf. Eine illustre Runde, die in der Bremer Handballszene einen klangvollen Namen hat.

Rolf Wieduwilt von der HSG Lesum/St. Magnus rief sogar zwei Mannschaften ins Leben zurück, die es längst nicht mehr gibt. Mit dem „HC 94“ versammelt er ehemalige Mitstreiter aus der Landesliga-Meistermannschaft, allesamt Spieler des Jahrgangs 1994, um sich. Mit diesem Team unterlag Wieduwilt im vergangenen Jahr dem SVGO-Oberligateam erst im Finale. Mit dem Team Nord stellt Wieduwilt bei den Altherren außerdem eine Mixtur aus Handballern vieler Nordbremer Vereine zusammen. Außerdem geht die frühere Lüssumer Spitzenspielerin Silke Wojke mit einem Team aus Schwanewede und Neuenkirchen an den Start.

Die Männer treten zunächst in zwei Gruppen und die Frauen in drei Gruppen an. Die Altherren spielen in einer einfachen Punktrunde und können während des Turniers entscheiden, ob sie eine zusätzliche Finalrunde wünschen. Klar ist für Denker auf jeden Fall: „Dieses Turnier soll eine Belohnung für diejenigen Grambker sein, die beim großen Jugendturnier freiwillig und unentgeltlich mitgeholfen haben. Ich werde darum kämpfen, dieses Turnier so lange wie möglich am Leben zu erhalten.“