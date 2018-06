Der Artikel wurde zur Merkliste hinzugefügt.

Ziel: Heimspiel gegen den BSV

Lotto-Pokal, 2. Runde: Nach dem Freilos in der ersten Runde greift der 1. FC Burg am Sonntag ins Pokalgeschehen ein. Die Schützlinge des neuen Trainers Frank Seidler müssen sich beim Bezirksligisten SC Borgfeld behaupten, der sich in der ersten Runde gegen den Landesliga-Absteiger Tura Bremen durchsetzte. Seidler hat sich die Begegnung angesehen und zollt dem Gegner Respekt: "Borgfeld hat eine spielstarke und ehrgeizige erste Mannschaft." Die nach den Worten von Co-Trainer Holger Meyer gegen Tura guten Fußball bot. Gleichwohl sind die Gäste aus Bremen-Nord klarer Favorit, die bei einem Kader von 23 Spielern auch ein paar urlaubs- und verletzungsbedingte Ausfälle verkraften können und "im Training gute Fortschritte gemacht haben" (Seidler). Der Coach will schon allein deshalb gewinnen, weil sein Team dann in der nächsten Runde ein Heimspiel (wahrscheinlich gegen den Bremer SV) hätte und im Sportpark Grambke die Hütte voll werden würde. (gru)