Zuversichtlicher Bammert

Landesliga Männer: "Wir dürfen uns bloß nicht vom Tabellenstand nervös machen lassen", lautet die Devise von Ole Bammert, dem Trainer der HSG Schwanewede/Neuenkirchen II, vor dem vorletzten Heimspiel gegen den Drittletzten TuS Sulingen. Ruhe und Sicherheit könnte dem Gastgeber die schwache Auswärtsbilanz der Sulinger einflößen, die auswärts bislang nicht ein einziges Mal gewonnen haben (1:17 Punkte). Doch spätestens, seitdem vor drei Wochen der TuS Zeven nach zehn sieglosen Gastspielen in Folge erstmals wieder in der Sporthalle Heideschule gepunktet hatte, weiß man im "Schwäne"-Lager, was solche Statistiken wert sind. "Wir gehen da trotzdem guten Mutes ran und hoffen, dass die Zähler bei uns bleiben", betont Ole Bammert. Im Siegfalle könnte sein Team den Drittletzten drei Pluspunkte hinter sich lassen – Sulingen muss noch ein Nachholspiel absolvieren. Torsten Stellmann, Ole Piotrowski und René Wischhusen werden in dieser Heimbegegnung fehlen. (elo)