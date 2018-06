Der gerade 13 Jahre alt gewordene Collin Colbow wechselt vom SK Bremen-Nord zum SV Werder Bremen. (Christian Kosak)

Bremen-Nord. Collin Colbow denkt groß. „Ich verspreche mir davon eine mittel- bis langfristige Begleitung auf dem Weg zum Großmeister“, erklärt der 13-Jährige, warum er den Schachklub Bremen-Nord (SKBN) verlässt und künftig für den SV Werder Bremen spielen wird. Was für das Talent der nächste Schritt auf der sportlichen Karriereleiter ist, ist für seinen Heimatverein ein schwerer Verlust.

„Er hätte in der nächsten Saison sicher an Brett eins der ersten Mannschaft gespielt“, erklärt SKBN-Pressewart Jochen Windheuser. Der SK Bremen-Nord ist in der Verbandsliga Nord ansässig, bei Werder, dessen erste Mannschaft Erstliga-Fünfter geworden ist, soll er an einem vorderen Brett in der Dritten (Landesliga) spielen. In Aussicht gestellt werden ihm aber auch Einsätze in der zweiten Vertretung, die in der Oberliga beheimatet ist.

Den Wechsel in Werders Kaderschmiede bezeichnet Windheuser als „verständlich“, schließlich seien die Trainingsmöglichkeiten ungleich besser. „Vermutlich wäre das nicht so schnell passiert, wenn nicht unser Spielertrainer Massoud Sawadkuhi, dem Collin viel in seiner Entwicklung zu verdanken hat, im vergangenen Jahr plötzlich verstorben wäre“, erläutert Windheuser. Seit Mai 2017 hatte Collin Colbow daraufhin bei Werder mittrainieren können, da beim SK Bremen-Nord kein Jugend -und Leistungstraining mehr möglich gewesen sei.

Bei Werder wird dem Youngster Folgendes geboten: zweimal Training pro Woche, dreimal im Jahr Jugend-Leistungstraining mit dem Internationalen Meister Alexander Markgraf aus Hamburg, Extra-Termine für Aufgabentraining mit Werder-Trainer Matthias Krallmann (Fide-Meister) und die Möglichkeit zur Teilnahme an Simultanturnieren. Die längere Fahrzeit zum Training oder den Mannschaftsspielen würde nicht so ins Gewicht fallen, sie könne zum Trainieren oder als Vorbereitung genutzt werden. „Mehr Entwicklungsmöglichkeiten mit neuen Herausforderungen“, fasst Mutter Martina Colbow zusammen.

Wie Collin Colbow sich entwickelt, wird sich nicht nur an den Ergebnissen in den Punktspielen ablesen lassen. In den nächsten drei Monaten stehen nämlich drei Großveranstaltungen auf dem Programm. Im Juli nimmt der 13-Jährige an den Xtracon Chess Open in Helsingør (Dänemark) teil, im August an der EU-Europameisterschaft in Murek (Österreich) und für September ist ein Mitwirken bei der deutschen Schnellschachmeisterschaft der Erwachsenen in Magdeburg vorgesehen.

Das jüngste nationale Turnier, die deutsche Jugendeinzelmeisterschaft, ist indes nicht ganz nach dem Geschmack des Talentes gelaufen. War er im Vorjahr noch Dritter der U 12 geworden, musste er sich bei seinem ersten Start in der U 14 mit dem 17. Rang begnügen. „Richtig zufrieden war ich damit nicht“, erklärte Collin Colbow. Das Ziel war es gewesen, unter die ersten acht zu kommen, um die Qualifikation für die Weltmeisterschaft/Europameisterschaft (je nach Nominierung) zu erreichen. Nach sieben der neun Spielrunden lag Collin Colbow auf Kurs, doch mit Fieber spielend holte er aus den beiden verbleibenden Partien nur noch ein Remis und rutschte ab.

Collin Colbow war in Willingen mit einer Deutschen Wertungszahl von 2103 angereist und belegte damit als jüngerer Jahrgang Rang acht der Setzliste. An sieben Tagen galt es, neun Langzeitpartien zu bestreiten, von denen die längste rund vier Stunden dauerte. In zwei der neun Duelle traf der Nordbremer auf gute Freude aus Bremen: die Zwillinge Erik und Theis Pahl. In der Auftaktpartie holte Collin Colbow einen vollen Punkt gegen Theis Pahl, in der siebten Begegnung nahm er ein von Erik wegen Zeitnot angebotenes Remis an. Während Erik Pahl (Delmenhorster SK) am Ende 5,5 Punkte auf seinem Konto und damit den begehrten achten Platz in der Tasche hatte, musste sich Collin Colbow mit 5,0 Punkten und Rang 17 abfinden.