Niels Huckschlag nimmt Maß. Doch das Remis der "Schwäne" gegen Bissendorf reichte nicht zum Klassenerhalt. (Maximilian von Lachner)

Schwanewede. Das 26:26 (11:18)-Unentschieden gegen den als Sechsten ins Ziel gekommenen TV Bissendorf-Holte im letzten Saisonspiel und der damit verbundene Gewinn von nur einem Punkt reichten nicht aus, um den Abstieg in die Verbandsliga als Tabellen-Viertletzter zu vermeiden. HSG-Trainer Andreas Szwalkiewicz stellte nach einer Spielzeit mit Höhen und Tiefen fest: „Das war ein ganz bitterer Abend für Mannschaft und Fans.“

Die Entscheidung zu Ungunsten der „Schwäne“ fiel innerhalb von 37 Sekunden an verschiedenen Plätzen. In der Heidehalle verwandelte Lukas Feller am Sonnabendabend einen Strafwurf zum 26:26-Endstand. Das reichte noch nicht zur Rettung, denn beim TV Cloppenburg führte der TSV Bremervörde zu diesem Zeitpunkt überraschend mit 28:27. Immerhin hatte es Cloppenburgs Spieler Karl-Theo Niehaus acht Sekunden vor Schluss in der Hand, den Ausgleich zu erzielen und statt Schwanewede Bremervörde in die Verbandsliga zu verbannen. Doch Karl-Theo Niehaus verwarf vom Siebenmeterpunkt, die Cloppenburger verloren ihr erstes Heimspiel, und die HSG Schwanewede/Neuenkirchen war abgestiegen.

Die „Schwäne“ müssen den bitteren Gang in die tiefere Handball-Etage aber auch deshalb antreten, weil der Ostfriesische Handball-Verein (OHV) Aurich die 3. Bundesliga West als Drittletzter verlässt und in die Oberliga absteigt. Ebenso wie der TuS Volmetal und die SG Menden Sauerland Wölfe weisen die Auricher zwar ein Punktekonto von 19:41 auf, sie haben jedoch von allen drei Teams das schlechteste Torverhältnis und nehmen nun den Platz der glücklosen „Schwäne“ ein.

Nach zwei Siegen in Folge waren die rund 450 HSG-Fans am Sonnabendabend in der knüppelvollen Heidehalle bester Dinge. Was sie an Begeisterung und Aufmunterung an die Spieler übertrugen, habe er in dieser Form noch nie erlebt, lobte Mirko Ahrens. Und Andreas Szwalkiewicz sprach von einer bombastischen Atmosphäre. Umso trauriger sei es, dass man jetzt eine Klasse tiefer spielen müsse.

Die gewaltige Geräuschkulisse in der Heidehalle fand in der ersten Halbzeit freilich nur wenig Widerhall bei den HSG-Akteuren auf dem Feld. Sie suchten vergeblich nach Lösungen, um den Elan der offensiv und technisch starken Gäste zu stoppen. Was die Fans der „Schwäne“ zwischen der 19. und 29. Minute erlebten, verschlug ihnen den Atem. In diesen zehn Minuten gerieten die Gastgeber von der Rolle und bis zum Pausenpfiff mit 11:18 in einen vermeintlich uneinholbaren Rückstand.

„Doch in der zweiten Halbzeit haben wir mit zunehmender Spieldauer unseren Rhythmus gefunden“, bilanzierte Mirko Ahrens. Ein Grund war die Umstellung in der Abwehr, in der der verhinderte Fabian Rohjahn zunächst schmerzlich vermisst wurde. Dann aber fanden insbesondere Thorin Helfers und Jorrit Latacz immer besseren Zugriff auf die Angreifer des TV Bissendorf-Holte, nahm Mirko Ahrens den TV-Spielmacher in Manndeckung. Die Folge: Die Gastgeber verkürzten den Rückstand kontinuierlich und glichen in der 54. Minute zum 24:24-Ausgleich durch Tim Paltinat aus. Für den Endstand zum 26:26 sorgte Lukas Feller, der insgesamt sieben Tore erzielte, während Mirko Ahrens sechsmal traf. Zum Sieg und damit Klassenerhalt aber reichte es nach den Worten von Andreas Szwalkiewicz auch deshalb nicht, weil die Aufholjagd zu viel Kraft gekostet hatte.

Rund zehn Minuten mussten Spieler und Zuschauer am Sonnabendabend noch ausharren, um dann vom Hallensprecher die bittere Wahrheit zu erfahren. Wozu auch diese Feststellung von Andreas Szwalkiewicz gehört: „Am letzten Spieltag haben alle gegen uns gespielt.“