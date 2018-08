Phillip-Malte Barnat (gelbes Trikot) flog mit der TSV Farge-Rekum förmlich in die zweite Runde des Lotto-Pokals. Ab dem 18. August gilt die Konzentration der Bezirksliga. (Maximilian von Lachner)

Farge. Es ging zwar noch nicht um Punkte, dennoch sprach der Trainer der TSV Farge-Rekum, Björn Reschke, von einem gelungenen Saisonauftakt. Deutlich mit 5:1 hatte seine Mannschaft den Nordrivalen TSV Lesum-Burgdamm, wie berichtet, in der ersten Runde des Lotto-Pokals am vergangenen Wochenende in die Schranken verwiesen. Für Reschke ein Beleg dafür, dass der Abstieg in die Fußball-Bezirksliga aus den Köpfen der Spieler verschwunden ist. An eine sofortige Rückkehr in die Landesliga verschwendet der Farger Coach allerdings keine Gedanken.

Noch nicht, muss man wohl hinzufügen. Als Saisonziel nennt der der 41-jährige Fußball-Lehrer immerhin einen einstelligen Tabellenplatz. Das träfe theoretisch auch auf die beiden Aufstiegsränge zu. Doch Björn Reschke ist einerseits Realist und kennt andererseits die Unabwägbarkeiten im Fußball nur zu gut, als dass er überschäumenden Optimismus versprüht. Und der von ihm so bezeichnete „gute Saisonauftakt“ steht dazu keineswegs im Widerspruch.

Mängel in der Raumaufteilung

Die Farger zeigten gegen den ehemaligen Klassengefährten vom Lesumer Heidberg zwar über 90 Minuten die bessere Spielanlage und vor allem dank der Zwillingsbrüder Christian und Philip Bohnhardt sowie ihres Goalgetters Phillip-Malte Barnat konterstarken Offensivfußball. Nicht zu übersehen waren aber auch unnötige Ballverluste und zu große Lücken im Mittelfeld, die zu brenzligen Situationen vor und im eigenen Strafraum führten. Fehler, die ein stärkerer Gegner als die Heidberger wohl ein ums andere Mal zu Toren genutzt hätte. Doch am vergangenen Sonntag präsentierte sich der TSV Lesum-Burgdamm noch nicht landesligareif.

Das waren auch die erst vor gut einem Jahr aufgestiegenen Farger in der Landesligasaison 2017/18 nicht. Weil etliche Stammkräfte lange fehlten, verlor der Neuling schnell den Anschluss ans untere Mittelfeld. Im Oktober 2017 übernahm Björn Reschke das Kommando bei den in schweres Fahrwasser geratenen Nordbremern. Doch auch die Erfahrungen, die der 41-Jährige als Trainer bei DJK Germania Blumenthal, dem 1. FC Burg und dem Blumenthaler SV gesammelt hatte, reichten nicht aus, um die TSV Farge-Rekum nach einjähriger Zugehörigkeit zur Landesliga vor der Zurückstufung in die Bezirksliga zu retten. Die bittere Bilanz: 13 von 90 möglichen Punkten und ein Torverhältnis von 44:145.

Von den 44 Farger Treffern erzielte Philip Bohnhardt allein 15 und belegte damit Rang zehn der Landesliga-Torjäger-Rangliste. Zusammen mit seinen Brüdern Christian und Frederik bildet er auch in der bevorstehenden Bezirksliga-Saison wichtige Eckpunkte im Farger Mannschaftsgefüge.

Insgesamt 20 Spieler zählt der Kader. Er setzt sich vor allem aus den Akteuren zusammen, die in der vergangenen Saison im Farger Trikot aufliefen und dem Verein die Treue halten. Es sind: Tim Otterbein, Dennis Zäbe, Lars Ole Ukena, Jerome Schröder, Tim Schafranski, Timo Reinken, Sebastian Heese, Arne Golla, Malte Golla, Yannick Möller, Philip Bohnhardt, Christian Bohnhardt, Frederik Bohnhardt, Phillip-Malte Barnat und Gero Aust. Als Neuzugänge haben sich der Mittelfeldspieler Patryk Arkulary vom 1. FC Osterholz sowie Thorben Jendroschek und Lasse Katz (bisher A-Jugend Grün-Weiß Beckedorf/Mittelfeld, Sturm) den Fargern angeschlossen. Darüber hinaus will es Abwehrspieler Maik Hobbiesiefken nach mehrjähriger Pause noch einmal wissen. Nicht mehr mit von der Partie in der Saison 2018/19 werden aus beruflichen Gründen Onder Tunc und Gianluca Capofferi sein, während Amir Cassis die Nordbremer mit unbekanntem Ziel verlassen hat.

Wenn die TSV Farge-Rekum am Sonnabend, 18. August, ihr erstes Saisonspiel ab 14 Uhr beim SC Lehe-Spaden absolviert, wird Björn Reschke von Heiko Hillrichs an der Seiten­linie unterstützt. Der Alt-Herren-Spieler der TSV Farge-Rekum fungiert ab sofort als Co-Trainer der ersten Herrenmannschaft.