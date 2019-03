Gute Ausbeute für Marcus Kunte: Gegen den MTV Elm und den ATSV Habenhausen gewann der SAV-Spieler vier Einzel und ein Doppel. (Maximilian von Lachner)

Vegesack. Auf engagierte Gegner trafen die Tischtennisspieler der SG Aumund-Vegesack in ihren beiden jüngsten Begegnungen in der Bezirksoberliga West. Denn sowohl der MTV Elm, als auch der ATSV Habenhausen II befinden sich in Abstiegsgefahr und wollten den Vegesackern Punkte abknöpfen. Einen Zähler ließ die SAV beim 8:8 im Auswärtsspiel in Bremervörde. An eigenen Tischen sprang gegen die Stadtbremer im Derby ein 9:4-Sieg heraus.

Mit dieser Ausbeute war SAV-Team-Chef Gregor Grzesik vollauf zufrieden. Er und seine Mannschaftskollegen stehen einen Spieltag vor Serienende mit einer Bilanz 23:15 sicher auf Platz vier und haben mit der Abstiegsrelegation definitiv nichts mehr zu tun. Am nächsten Sonntag ist ab 14 Uhr zum letzten Saisonspiel der Tabellennachbar TSV Lamstedt II (21:15) in der Halle der Gerhard-Rohlfs-Oberschule zu Gast.

MTV Elm – SG Aumund-Vegesack 8:8: „Das war ein sehr emotionales Duell. Der MTV Elm ist heimstark und in der Halle war es sehr laut“, berichtete SAV-Spieler Patrick Jahic nach dem Unentschieden in Bremervörde. Die Gastgeber seien mit dem 8:8 überhaupt nicht zufrieden gewesen. „Wir können mit der Punkteteilung besser leben als der MTV Elm, der um den Klassenerhalt fürchten muss“, berichtete der Vegesacker Mannschaftsführer Grzesik. Für die Gastgeber lief es in den Doppeln positiv. Denn nur das Vegesacker Gespann Kunte/Rautenhaus eroberte für die SAV durch seinen 3:1-Erfolg über Kahrs/Pzillas einen Zähler. Ihren Vorsprung konnten die Gastgeber über die erste Einzelrunde retten. Da punkteten für die Gäste nur Jakob Guzmann, Tobias Burkhardt und Gregor Grzesik nach einem Fünf-Satz-Match gegen Uwe Pzillas (15:12, 11:5, 11:13, 9:11, 11:7).

Danach lief es für die Vegesacker besser: Nach Siegen im oberen Paarkreuz durch Guzmann und Marcus Kunte, dessen Kontrahent Gerdes verletzt aufgeben musste, überzeugte Tobias Burkhardt mit klugen Aktionen gegen den erfolgreichsten Elmer Punktesammler Stephen Kahrs (3:1). „Gegen den hatte er sonst immer Schwierigkeiten. Diesmal hat Tobias viel mit der Vorhand agiert. Das hat er wirklich gut gemacht“, stellte Grzesik zufrieden fest. Ersatzmann René Rautenhaus steuerte mit seinem 3:0-Erfolg über Pzillas einen weiteren Zähler bei. Und auch dem 24-Jährigen sprach der Mannschaftskapitän ein großes Lob aus: „René Rautenhaus hat sich sehr gut entwickelt.“

So lagen die Vegesacker mit 8:7 in Front, bevor das Abschlussdoppel die Entscheidung bringen musste. Das Gastgeber-Duo Hilken/Müller rettete den Punkt mit einem 3:1-Sieg gegen Jakob Guzmann und Gregor Gresik. „Wir lagen im vierten Satz schon vorn, doch im entscheidenden Moment hatte der Gegner Glück mit etlichen Netz- und Kantenbällen“, berichtete Grzesik nach der vermeidbaren Niederlage.

SG Aumund-Vegesack – ATSV Habenhausen II 9:4: Gegen die Stadtbremer starteten die Gastgeber mit zwei Siegen in den Doppeln. Als schlagkräftig erwiesen sich erneut Marcus Kunte und Ersatzspieler Rautenhaus, die zusammen noch kein Doppel verloren haben. Dieses Mal unterlag das ATSV-Gespann Mönch/Lüßen mit 1:3. Mit dem gleichen Resultat behielten auch Burkhardt/Jahic die Oberhand über Gawrischtschuk/Kleditsch.

Nach Siegen durch Vegesacks Spitzenspieler Guzmann, der wegen seiner Rückenprobleme mit angezogener Handbremse agierte, und Marcus Kunte lagen die Hausherren bereits mit 4:1 in Führung. Doch bis zum Ende der ersten Einzelrunde pirschten sich die Gäste bis auf 4:5 heran. Nur René Rautenhaus hatte einen weiteren Zähler für die SAV erbeutet.

Danach gab es für die Habenhauser nichts mehr zu holen. Erneut gewannen Guzmann und Kunte. Und nach seinem 3:2-Erfolg gegen Peter Wojciechowski atmete auch Tobias Burkhardt wieder ruhiger. Nach 2:11, 11:9, 11:7 und 2:11 in den ersten vier Sätzen endete Durchgang fünf dramatisch. Der Vegesacker fühlte sich von Sonnenstrahlen, die durchs Hallenfenster auf dem Plattenrand schienen, extrem gestört. Trotzdem gelang es ihm, beim 11:11-Gleichstand konzentriert zu agieren und beim 13:11 den Siegtreffer zu landen. „Blind funktioniert es wohl besser“, witzelte er nach dem Duell. Kurze Zeit später hatte Patrick Jahic gegen Lars Kleditsch gewonnen und den neunten Punkt für die SAV geholt.

Weitere Informationen

MTV Elm – SG Aumund-Vegesack 8:8: Hilken/Müller – Burkhardt/Jahic 3:0 (11:8, 11:8, 11:9), Gerdes/Fahlke – Guzmann/Grzesik 3:1 (8:11, 11:4, 11:5, 11:6), Kahrs/Pzillas – Kunte/Rautenhaus 1:3 (9:11, 8:11, 15:13, 7:11), Hilken – Kunte 3:1 (11:6, 12:10, 6:11, 11:9), Gerdes – Guzmann 0:3 (7:11, 6:11, 1:11), Kahrs – Jahic 3:2 (7:11, 11:8, 11:4, 5:11, 12:10), Fahlke – Burkhardt 1:3 (7:11, 10:12, 11:8, 9:11), Müller – Rautenhaus 3:1 (11:8, 6:11, 12:10, 11:1), Pzillas – Grzesik 2:3 (13:15, 5:11, 13:11, 11:9, 7:11), Hilken – Guzmann 1:3 (11:5, 8:11, 5:11, 6:11), Gerdes – Kunte 0:3 (2:11, 4:11, 0:11), Kahrs – Burkhardt 1:3 (11:6, 9:11, 10:12, 6:11), Fahlke – Jahic 3:1 (3:11, 11:5, 11:4, 11:4), Müller – Grzesik 3:2 (11:8, 8:11, 10:12, 11:4, 11:5), Pzillas – Rautenhaus 0:3 (9:11, 7:11, 8:11), Hilken/Müller – Guzmann/Grzesik 3:1 (11:4, 12:10, 7:11, 11:9)

SG Aumund-Vegesack – ATSV Habenhausen II 9:4: Guzmann/Grzesik – Rudolph/Wojciechowski 2:3 (11:9, 8:11, 9:11, 11:6, 9:11), Burkhardt/Jahic – Gawrischtschuk/Kleditsch 3:1 (11:9, 8:11, 11:4, 16:14), Kunte/Rautenhaus – Mönch/Lüßen 3:1 (6:11, 11:5, 11:6, 11:9), Guzmann – Gawrischtschuk 3:0 (11:7, 11:6, 11:7), Kunte – Rudolph 3:1 (8:11, 11:4, 11:6, 13:11), Burkhardt – Kleditsch 1:3 (7:11, 7:11, 11:9, 6:11), Jahic – Wojciechowski 0:3 (10:12, 2:11, 9:11), Grzesik – Lüßen 1:3 (8:11, 11:9, 8:11, 7:11), Rautenhaus – Mönch 3:1 (3:11, 12:10, 11:8, 11:7), Guzmann – Rudolph 3:1 (12:10, 11:6, 7:11, 11:7), Kunte – Gawrischtschuk 3:0 (11:6, 11:7, 13:11), Burkhardt – Wojciechowski 3:2 (2:11, 11:9, 11:7, 2:11, 13:11), Jahic – Kleditsch 3:1 (5:11, 11:9, 11:8, 11:7) LAN