„Endlich konnten wir zu Hause wieder zwei Pluspunkte einfahren. Dabei hat von Anfang an die Stimmung in der Mannschaft gestimmt“, atmete HSG-Trainerin Janina Lehmann auf.

Die Gastgeberinnen arbeiteten sehr aggressiv in der Verteidigung. „Meine Mädels haben als Team bis zum Schluss gekämpft und Siegeswillen gezeigt. Somit haben wir den Vorsprung bis zum Schluss verteidigt und konnten dem Gegner unser Tempospiel aufzwingen“ (Lehmann). Das Heimteam überstand sogar eine kurze Schwächephase mit einigen Fehlwürfen ohne größeren Schaden. In dieser Zeit verletzte sich Schwanewedes Amelie Janik jedoch am Fuß. Sie droht nun auszufallen. „Unsere glänzend aufgelegte Sandra Pein im Tor zeigte erneut starke Paraden und hielt uns somit im Spiel“, stellte Lehmann fest. Lehmann bemängelte nur, dass ihr Team fünf von neun Siebenmetern verwarf.

„Meine Mannschaft hat sich im Vergleich zum vorausgegangenen Spiel in der Abwehr deutlich gesteigert“, teilte SVGO-II-Coach Kirsten Janik mit. Im Angriff habe ihre Mannschaft zudem sehr konzentriert begonnen, sodass eine 5:3-Führung dabei herausgesprungen sei. „In dieser Phase überzeugte vor allem Kim Burdorf“, so Janik. Ab Mitte des ersten Abschnitts seien ihren Schützlingen im Angriff zu viele Fehler unterlaufen, die zu einfachen Ballverlusten führten.

„Zudem sind wir in aussichtsreicher Position zu oft an der gegnerischen Torfrau gescheitert“, bedauerte Kirsten Janik. Nach schwachem Start in die zweiten Halbzeit habe ihre Formation nach einer Auszeit zurück ins Spiel gefunden und insgesamt das Spiel ausgeglichen gestaltet.

HSG Schwanewede/Neuenkirchen: Pein, Trostmann; Woelke (1), Neumann, Deichsel (3), Hanke (4/1), Klenner, Schnug, Hasselmann (4/1), Judel (1), Frank (2/1), Jäger (4/1), Janik, Garstka.

SV Grambke-Oslebshausen II: Zachow; Hänisch, Albrecht (1), Voß (1), Feldermann, Fislage (3), Rabenhold (1) Burdorf (2), Siuts (2), Frese, Pahler (4/3).