Grambke. Um Feldermanns Stimmbänder konnte einem angst und bange sein. Doch sie hielten im Heimspiel der Handball-Landesliga der Männer (siehe nebenstehenden Bericht) gegen den TV Oyten bis zum Schluss. Und auch die SVGO-Deckung präsentierte sich deutlich gefestigter als in den 14 Partien zuvor.

Bis zum ersten Heimspiel in der Rückrunde hatten die Gelb-Blauen im Schnitt etwas über 36 Gegentore kassiert, dieses Mal waren es nur 25. Ähnlich sieht es bei der Bilanz gegenüber dem Hinspiel aus, in dem der Verbandsliga-Absteiger von den Niedersachsen 35 Treffer eingeschenkt bekommen hatte. Und dieses Mal waren die Hausherren bestenfalls mit einer Rumpfmannschaft angetreten. Jochen Feldermann erinnerte dabei an der Seitenlinie an ein Stehaufmännchen: Wenn seine Mannschaft in der Deckung stand, schnellte er hoch. Ging es von der Verteidigung in den Angriff, setzte er sich wieder hin und überließ dem Chefcoach Holger Langer den Angriff.

Bis Langer nach einer knappen Viertelstunde selbst auf das Feld musste und dort auch blieb – danach übernahm Jochen Feldermann auch noch die Offensive. Unablässig tigerte er an der Außenlinie auf und ab. Wie viel Kilometer er dabei abriss, ließ sich nicht ermitteln. „Ich hatte ja auch keinen Schrittzähler dabei“, schmunzelte der 55-Jährige. Jochen Feldermann scheint auf jeden Fall zu einer wichtigen Ergänzung von Holger Langer auf der Bank zu werden. Der B-Lizenz-Inhaber, der den SVGO und früher auch den TV Grambke wie nur wenige andere Trainer geprägt hat, hatte schon seit einiger Zeit die Abwehr seines Landesliga-Klubs mit Sorge betrachtet. Als dieser dann gegen Horneburg die geschichtsträchtigen 50 Gegentreffer kassierte und in Delmenhorst 47 weitere Würfe ins Netz gehämmert bekam, handelte er.

„Ich habe meinen Bruder Uwe angerufen und mich als Abwehr-Trainer angeboten“, verriet Jochen Feldermann, wie es zu seinem Engagement kam. Sein jüngerer Bruder aus dem Abteilungsvorstand sah genauso sofortigen Handlungsbedarf und sprach mit Holger Langer. Der war sofort Feuer und Flamme. „Da ich öfter auf Montage bin und beim Training fehle, kann ich mich ja auch nicht um alles kümmern.“

Damit übernahm Jochen Feldermann bereits in der vergangenen Woche zweimal das Training, während Langer wieder im Außeneinsatz unterwegs war, und stellte die SVGO-Deckung neu ein. Das Training und die Neuausrichtung auf die 5:1-Formation (Jochen Feldermann: „Das ist die am schnellsten beizubringende Variante“) kommen beim Team gut an. „Unsere Abwehr ist jetzt koordinierter, wir bekommen gute Tipps“, sagte Philip Schmidt, der in der Deckung mit dem Oytener Anton Zitnikov auch gleich einen der stärksten Gegenspieler vor der Brust hatte. Auch den Keepern Lars Mühlbauer und Michael Mulinski tat die Deckung offenbar gut, denn sie zeichneten sich immer wieder mit starken Paraden aus.

„Wir haben die Hälfte der Abpraller erobert, das gab es bei uns sonst eigentlich nie“, lobte Holger Langer die neue ausgerichtete Defensive. Dass es diesmal trotzdem nicht zum Sieg reichte, lag an den vielen Ballverlusten im Angriff. Außerdem fehlte den Hausherren personelle Alternativen. „Ich hatte im Vorfeld viele Leute abgeklappert“, erklärte Jochen Feldermann, der sein Engagement bis zum Ende der Saison beschränkt sieht. „In Zukunft werden wir in der Deckung auf alle Fälle Unterstützung bekommen“, lässt er durchblicken. Wer das sein wird, verrät er allerdings nicht. Sein Trainingskonzept schon: „Wir wollen hinten den Laden dicht machen, und das heißt im Training Abwehr, Abwehr, Abwehr ...“