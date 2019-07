Die Spielerinnen Kim-Anna Heidorn, Mareike Rück, Lena Korge, Sonja Ohnesorge, Katja Schumacher, Sandra Bode und Maike Leder (von links) lauschen sehr gespannt den taktischen Anweisungen von SVGO-Damentrainer Stephan Rix (rechts). (FOTOS: Olaf Kowalzik)

Grambke. Irgendwie hatte Stephan Rix das mit dem „Run and Bike“ wohl falsch verstanden. Als die Landesklasse-Handballerinnen des SV Grambke-Oslebshausen beim Training zu einem Drei-Kilometer-Lauf starteten, schnappte sich ihr Trainer kurzerhand den Drahtesel und fuhr nebenher. Dabei beinhaltet das „Run and Bike“ doch das nacheinander Laufen und Fahren auf einer Strecke...

„Das machen wir im Laufe unserer Saisonvorbereitung ja auch noch“, kündigte der SVGO-Coach schmunzelnd an. Bis dahin soll sein Team die Laufleistung aber möglichst auf fünf bis sechs Kilometer am Stück gesteigert haben. Daher wird bei den Gelb-Blauen bis zum Saisonstart am 8. September beim TuS Rotenburg fleißig geübt und gerannt, was die Muskeln hergeben.

Mareike Rück hat an diesem Tag Glück: Der Neuzugang von der Verbandsliga-A-Jugend der TSV Hannover-Burgdorf muss noch für das Betriebswirtschafts-Studium büffeln und konnte daher nur für einen kurzen Small Talk bleiben. „Das war aber eine willkommene Abwechslung“, sagte die 19-Jährige, die seit zehn Monaten in Bremen wohnt. Sie ist eine von sieben externen Neuzugängen, die das Gesicht des Tabellensechsten der vergangenen Saison kräftig verändern.

Und es ist der größte personelle Umbruch beim SVGO seit einem Jahrzehnt, mit dem das Team bei einem Durchschnittsalter von 24,79 Jahren auch gleich zukunftsfähig aufgestellt wird. Nicht nur das, denn mit Maike Leder (26 Jahre) und Kim-Anna Heidorn (25) vom Oberliga-Rückzieher ATSV Habenhausen, Lena Korge (22) vom neu formierten Landesligisten SV Werder Bremen III und Katja Schumacher (26) von der im Frauen-Bereich aktuell nicht mehr existenten TuSG Ritterhude, kann Rix zugleich sein Sorgenkind der vergangenen Saison, den Rückraum, kräftig aufwerten. In dem werden künftig auch noch die Eigengewächse Melina Iordanidis und Franziska Raschdorf auf der Angriffsmitte wirbeln.

„Das bedeutet aber auch, dass wir uns erst einmal finden müssen“, betont der SVGO-Coach, zumal in seinem Team ja auch noch Sonja Ohnesorge (24) vom Landesliga-Aufsteiger ATSV Habenhausen II im Tor und die Kreisläuferin Sandra Bode vom Regionsligisten TSV Bierden mit einzugliedern sind.

Hoher Aufwand lohnt sich

Der hohe Aufwand lohnt sich, denn durch den auf 19 Spielerinnen angewachsenen Kader „kann ich besser trainieren. Vom höheren, gesunden Konkurrenzkampf ganz zu schweigen“, stellt „Shorty“ Rix zufrieden fest. Die Qual der Wahl bei den Spieleinsätzen wird für ihn zumindest bis ins neue Jahr hinein gemildert, da Leonie Rix und Nicole Tesch mit ihren Kreuzbandrissen noch mindestens bis zum Februar 2020 ausfallen werden.

In der Abwehr wächst sein körperlich eher kleines Team wiederum „um gefühlte zehn Zentimeter in die Höhe“, wie der SVGO-Trainer meint. Weshalb er mit einer Tempoverschärfung im Angriff in der Landesklasse-Saison auch einen Platz im oberen Tabellendrittel anpeilt. Der gute Auftritt beim eigenen Kleinfeld-Turnier Mitte Juni auf der Sportanlage „Im „Föhrenbrok“ deutete die Qualität der Mannschaft auf jeden Fall schon einmal an. „Nach nur zwei kurzen Einheiten mit dem Ball war mir das schon zu gut“, beurteilte Stephan Rix den Turniersieg.

Auf alle Fälle sind die Gelb-Blauen mittlerweile in den Fokus der höherklassigen Gegner geraten, die sich in der Vorbereitung mit dem Landesligisten HSG Delmenhorst (27. Juli), Landesligist TuS Komet Arsten (30. Juli), Drittligist TV Oyten (13. August), Regionsoberligist TSV Daverden (17. August) und den Oberligisten SG Findorff (31. August) messen werden. Hinzu kommt am 24. August ein Turnierstart beim VfL Rastede. Danach klingt die Vorbereitungsphase mit dem dreimaligen Training die Woche aus und wird um eine Einheit die Woche reduziert.

Was der SV Grambke-Oslebshausen bis dahin geleistet hat, wird der Auftakt der ersten Pokalrunde am Sonntag, 1. September, um 16 Uhr in der Sperberstraße gegen den klassenhöheren Landesligisten SV Werder Bremen III zeigen. „Der ist für uns ein schöner Gradmesser“, behauptet Stephan Rix. Für seinen Neuzugang Lena Korge wäre es zugleich das erste Aufeinandertreffen mit ihren ehemaligen Mitspielerinnen.

Weitere Informationen

Weitere Zugänge: Leonie Rix, Joanna Jappen (beide A-Jugend), Neele Piepjohn (Rückkehr nach behobenen Rückenproblemen)

Abgänge: Minette Flaig (beruflich nach Süddeutschland), Tamara Schwenkler (beruflich nach Münster), Milena Stucke, Charline Ruete (beide zweite Mannschaft)Im Kader geblieben: Claudia Drees; Alina von Leesen, Anja Ruhe, Cynthia Hett, Franziska Raschdorf, Melina Iordanidis, Svenja Bartsch, Natascha Czernek, Nicole Tesch ELO