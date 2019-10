Acht Punkte kampflos abgegeben

Die Marßelerinnen Sofia Stefanska und Elina Vakhrusheva (von links) hatten in der Tischtennis-Regionalliga der Frauen einen schweren Stand. (Maximilian von Lachner)

Marßel. Das war bitter: Weil die SG Marßel am vergangenen Wochenende in der Tischtennis-Regionalliga der Frauen beim TTC Düppel und beim RSV Braunschweig nur mit drei Spielerinnen antreten konnte, mussten jeweils vier Partien kampflos abgegeben werden. Die Folge: In Berlin kassierten die Nordbremerinnen eine 2:8-, in der Stadt an der Oker eine 5:8-Niederlage und rutschten auf den drittletzten Tabellenplatz ab.

Im Kader der SG Marßel stehen sechs Spielerinnen. Dass auf einen Schlag gleich drei kurzfristig ausfallen würden, war nach den Worten von Trainer und Manager Thomas Bienert nicht abzusehen. Fest stand vor den beiden Auswärtsspielen nur, dass Neuzugang Sophie Early nicht dabei sein konnte. Die 13-jährige hoch talentierte Irin befand sich auf einem Lehrgang der Europäischen Tisch-Tennis-Union (ETTU).

Zwei Tage vor der Abreise nach Berlin musste sich Bienerts Tochter Jennifer überraschend aus beruflichen Gründen abmelden. Also griff der Marßeler Coach zum Telefon, um Katarina Belopotocanova einzuladen. Die Slowakin hatte in den vergangenen Jahren die Position zwei bei der SG Marßel besetzt, wollte aber in dieser Saison studienbedingt nur im Notfall einspringen. Der war am Wochenende gegeben, doch die 19-Jährige gab Bienert einen Korb. Grund: Ohne sich bei der SG Marßel abgemeldet zu haben, steht sie jetzt für einen Verein in ihrer Heimat an der Platte.

Der Marßeler Kader war am vergangenen Wochenende also um 50 Prozent geschrumpft. Und mit nur drei Spielerinnen geriet die Zielsetzung des Trainers, mindestens zwei Punkte mit nach Hause zu nehmen, in weite Ferne. In den jeweils zehn Spielen beim TTC Düppel und beim RSV Braunschweig wurden jeweils vier kampflos für die Heimmannschaften gewertet. Genauer: Die SG Marßel verlor insgesamt zwei Doppel- und sechs Einzelpartien in jeweils drei 0:11-Sätzen.

Sowohl in Berlin als auch in Braunschweig erwischten die Gäste gleichwohl einen hervorragenden Start. Das Doppelpaar Elina Vakhrusheva/Sofia Stefanska besiegte das Düppel-Duo Aileen Grunert/Maike Hartfield glatt mit 3:0 und setzte sich in den Einzeln gegen die Braunschweigerinnen Laura Konradt und Kristina Jeske 3:1 durch. In Berlin erwies sich dann aber das obere Paarkreuz als überraschend stark, sodass die SG Marßel nicht wie erhofft punkten konnte. SGM-Topspielerin Elina Vakhrusheva musste sich Düppels Nummer zwei Veronika Tuslova in fünf Sätzen beugen, fegte die Nummer eins Katerina Stara allerdings glatt mit 3:0 von der Platte. Es blieb schließlich bei zwei Gewinnzählern, weil das obere Paarkreuz der Gastgeber schlicht zu stark für Sofia Stefanska war. Und Klara Bruns, die das untere Paarkreuz der Nordbremerinnen alleine bestritt, fehlte gegen Düppels Nummer drei, Aileen Grunert, etwas Glück. Sie verlor in fünf Sätzen 2:3.

In Braunschweig startete die dezimierte Marßeler Mannschaft dann am Sonntag furios. Nach dem Doppelsieg von Elina Vakhrusheva und Sofia Stefanska, setzte sich die 15-jährige Stefanska überraschend mit 3:1 gegen Braunschweigs Spitzenspielerin Julia Samira Stranz durch, während die 23-jährige Ukrainierin die Nummer zwei des RSV, Viola Blach, mit demselben Ergebnis bezwang. Nach vier Spielen lag das Bienert-Team mit 3:1 in Front und hatte nur ein Doppel kampflos abgeben müssen. Dann aber fing sich Klara Bruns im Spiel gegen Kristina Jeske drei unglückliche Punktverluste ein und verlor 2:3, nachdem sie einen 0:2-Rückstand bravourös ausgeglichen hatte. Und Elina Vakhrusheva musste sich in einem Marathon-Match Julia Stranz 2:3 beugen, weil sie im vierten Satz einige Matchbälle vergab. Er ging mit 20:18 an die Braunschweigerin, die im fünften Satz gegen die resignierende Marßelerin gewann und damit auch die entscheidende Weichenstellung für den Gesamtsieg vornahm. Für den vierten SGM-Punkt sorgte Sofia Stefanska mit einem glatten 3:0 über Viola Blach, und den fünften steuerte Vakhrusheva mit einem 3:1-Erfolg über Laura Konradt bei.

„Gegen Braunschweig war auch mit nur drei Spielerinnen mehr drin“, bilanzierte Thomas Bienert, der aber nach dem Ausfall seiner Tochter die Niederlagen einkalkuliert hatte. „Es fehlten einfach pro Spiel vier Punkte“, rechnete der Marßeler Coach vor und konstatierte: „Jetzt müssen wir gegen Schnelsen und Engelbostel punkten.“ Die Spiele finden am 16. und 17. November in der Landskronahalle statt. Und dann sollen auch Jennifer Bienert und Sophie Early im Marßeler Team stehen.

Weitere Informationen

TTC Düppel – SG Marßel 8:2: Grunert/Hartfield – Vakhrusheva/Stefanska 0:3 (7:11, 8:11, 10:12); Stara/Tuslova - Marßel (nicht angetreten) 3:0; Stara – Stefanska 3:0 (1:8,11:9, 11:9); Tuslova – Vakhrusheva 3:2 (3:11, 7:11, 13:11, 11:7, 11:7); Grunert – Marßel (kampflos) 3:0; Hartfield - Bruns 3:1 (11:8,12:10, 7:11, 11:9); Stara – Vakhrusheva 0:3 (8:11, 7:11, 7:11); Tuslova – Stefanska 3:0 (11:7, 11:3, 11:5); Grunert – Bruns 3:2 (11:5, 9:11, 11:8, 12:14, 11:6); Hartfield – Marßel (kampflos) 3:0

RSV Braunschweig – SG Marßel 8:5: Konradt/Jeske – Vakhrusheva/Stefanaska 1:3 (13:15, 8:11, 11:8, 3:11); Stranz/Blach – Marßel 3:0 (kampflos); Stranz - Stefanska 1:3 (7:1, 8:11, 11:7, 7:11); Blach – Vakhrusheva 1:3 (6:11, 11:9, 7:11, 7:11); Konrad – Marßel 3:0 (kampflos); Jeske – Bruns 3:2 (11:4, 11:4 12:14, 8:11, 11:7); Stranz – Vakhrusheva 3:2 (11:5, 10:12, 7:11, 20:18, 11:4); Blach – Stefanska 0:3 (8:11, 4:11, 7:11); Konradt – Bruns 3:1 (11:8, 7:11, 11:6, 11:9); Jeske – Marßel 3:0 (kampflos); Konrad – Vakhrusheva 1:3 (11:4, 6:11, 7:11, 6:11); Stranz – Bruns 3:1 (9:11, 11:4, 11:3, 11:8); Blach – Marßel 3:0 (kampflos) GRU