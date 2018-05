Bei den Senioren und Seniorinnen V belegte Peter Heinemann vom Vegesacker SV bei den Bezirksmeisterschaften des Bezirksschützenverbandes Osterholz den zweiten Platz. (Kosak)

Bremen-Nord/Schwanewede. Bei den Bezirksmeisterschaften des Bezirksschützenverbandes Osterholz ist es im Kleinkaliber (KK)-50-Meter-Auflage-Wettbewerb zu einem vereinsinternen Duell des SV Schwanewede um den Titel der Senioren O gekommen. Volker Wallrabe entschied dieses letztlich mit 303,4 Ringen souverän gegen seinen Teamkollegen Michael Junker zu seinen Gunsten. Mit schwachen 97,4 Ringen in der letzten Serie hatte sich Junker den Weg zur möglichen Aufholjagd verbaut.

Volker Wallrabe brachte den Erfolg auf der Anlage des SV Heidberg-Falkenberg mit 102,3 Ringen in der abschließenden Serie ganz locker über die Bühne. Im Feld der Senioren III sorgte Andreas Schwermer vom Vegesacker SV mit der Bronzemedaille für einen Achtungserfolg. Mit 97,6 Ringen in der dritten Serie zog der Nordbremer noch um 0,9 Ringe am zuvor drittplatzierten Berthold Hölling vom SV Lilienthal vorbei. Beinahe wäre es sogar noch die Silbermedaille für Andreas Schwermer geworden. Doch weil Warnken mit 101,9 Ringen eine herausragende letzte Serie an den Tag legte, fehlte dem Vegesacker am Ende ein Ring zum zweiten Rang. Im Klassement der Seniorinnen III stellte Annegret Schmidt vom Blumenthaler SV mal wieder ihre besondere Klasse unter Beweis. Diese legte mit 103,7 und 110,3 Ringen hervorragend vor und konnte es sich deshalb auch leisten, den Wettbewerb mit 96,6 Ringen zu beenden. Schließlich verwies Schmidt ihre härteste Widersacherin Karin Ahrens vom SV Huxfeld immer noch um satte 4,4 Ringe auf die zweite Position.

Bei den Senioren und Seniorinnen V gab es das ewige Duell zwischen Manfred Meyer vom SV Huxfeld und Peter Heinemann vom Vegesacker SV an der Spitze. Heinemann offenbarte auch mit Serien von 101,7, 100,7 beziehungsweise 101,0 Ringen eine enorme Konstanz, vermochte Meyer damit aber nicht vom Thron stoßen. Der ansonsten für den SV Heidberg-Falkenberg startende Meyer kennt die Anlage in Heidberg-Falkenberg wie seine Westentasche und hielt Heinemann aus dem Bremer Norden mit 307,2 Ringen um 3,6 Ringe auf Distanz. Anja Welzel vom SV Schwanewede ergatterte bei den Seniorinnen 0 die Bronzemedaille. Mit 298,9 Ringen verfehlte sie die Silbermedaille von Tanja Sperl vom SV Axstedt auch nur um ganze 0,2 Ringe. Mit 102,6 Ringen war die mittlere Serie die beste der Schwanewederin. Ralf von Roden vom Vegesacker SV verpasste den Sprung auf das Siegertreppchen bei den Senioren mit 292,6 Ringen deutlich um annähernd fünf Ringe. Im KK-50-Meter-Zielfernrohr-Wettbewerb hüpfte Sylvia Schuld vom SV Schwanewede dagegen als Dritte auf das Podest. Mit 286,2 Ringen distanzierte Schuldt die viertplatzierte Renate Luers vom SV Huxfeld immerhin um 1,7 Ringe. Die goldene und die silberne Medaille waren hingegen zu weit von Sylvia Schuldt entfernt. Im anderen Wettkampf reichte es für die Schwanewederin zu Rang sieben.

Weitere Informationen

KK-50-Meter-Auflage-Wettbewerb, Senioren 0: 1. Volker Wallrabe (SV Schwanewede) 303,4 Ringe; 2. Michael Junker (SV Schwanewede) 297,1; Seniorinnen 0: 1. Frauke Lüllmann (SV Axstedt) 302,9; 2. Tanja Sperl (SV Axstedt) 299,1; 3. Anja Welzel (SV Schwanewede) 298,9; Teamwertung Senioren und Seniorinnen 0: 1. SV Schwanewede mit Michael Junker, Volker Wallrabe und Anja Welzel 899,4; 2. SV Axstedt 883,3; Senioren I: 1. Hans-Jürgen Böttner (SGS Teufelsmoor) 300,5; 2. Thomas Lüllmann (SV Axstedt) 298,2; 3. Hartwig Jacobs (SV Axstedt) 297,5; 7. Ralf von Roden (Vegesacker SV) 292,6; 8. Heiner Ahrend (SV Schwanewede) 292,5; 15. Timo Wunram (Vegesacker SV) 289,3, Seniorinnen I: 1. Elisabeth Hartwig (SV Huxfeld) 303,5; 2. Ingelore Lühr (SGS Teufelsmoor) 299,7; 3. Ursel Wendelken (SV Hambergen) 296,9; 6. Ulricke Brockmann (Meyenburger SV) 290,7; 7. Sylvia Schuldt (SV Schwanewede) 289,8; 13. Rita Ahrend (SV Schwanewede)286,5; 20. Birgit Evers (Vegesacker SV) 272,2; Teamwertung Senioren und Seniorinnen I: 1. SV Huxfeld mit Elisabeth Hartwig, Herbert Lück und Heinz Sackmann 901,5; 2. Wallhöfener SV 895,6; 3. SV Axstedt 889,4; 8. SV Schwanewede 868,8; 11. Vegesacker SV 854,1; Senioren II: 1. Rainer Gerdes (Wallhöfener SV) 309,6; 2. Hans-Dieter Wendelken (SV Worpswede) 305,0; 3. Heinz Sackmann (SV Huxfeld) 304,6; Senioren III: 1. Heinz-Hermann Kück (SGS Teufelsmoor) 297,6; 2. Heinz Warnken (SV Huxfeld) 295,7; 3. Andreas Schwermer (Vegesacker SV) 294,7; 9. Michael Wirnhier (SV Schwanewede) 285,1; 14. Arthur Schumacher (Meyenburger SV) 275,9; Seniorinnen III: 1. Annegret Schmidt (Blumenthaler SV) 300,6; 2. Karin Ahrens (SV Huxfeld) 296,2; 3. Elke Schädler (SGS Teufelsmoor) 295,8; 10. Annegrit Gerken (Meyenburger SV) 269,7; Senioren und Seniorinnen IV: 1. Hans Wallrabe (SV Schwanewede) 294,8; 2. Kurt Behrens (SV Wörpedorf) 294,6; 3. Karl-Heinz Geffken (SV Huxfeld) 286,7; 8. Werner Röcker (Meyenburger SV) 279,1; Senioren und Seniorinnen V: 1. Manfred Meyer (SV Huxfeld) 307,2; 2. Peter Heinemann (Vege­sacker SV) 303,4; 3. Werner Buerhop (SV Huxfeld) 300,6; 8. Charlotte Marquardt (Blumenthaler SV) 281,2; 14. Helmut Heitmann (Ritterhuder SV) 236,0; Teamwertung Senioren und Seniorinnen III, IV und V: 1. SV Huxfeld mit Werner Buerhop, Erich Hastedt und Manfred Meyer 893,6; 2. SGS Teufelsmoor 883,0; 3. SV Huxfeld II 873,1; 4. SV Schwanewede 868,1; 12. Meyenburger SV 555,0

KK-50-Meter-Zielfernrohr-Wettbewerb, Senioren I: 1. Gerhard Fuhrken (SV Axstedt) 302,5; 2. Thomas Lüllmann (SV Axstedt) 297,8; 3. Hartwig Jacobs (SV Axstedt) 296,0; Seniorinnen I: 1. Marita Schade (SGS Teufelsmoor) 300,3; 2. Ingelore Lühr (SGS Teufelsmoor) 293,5; 3. Sylvia Schuldt (SV Schwanewede) 286,2; Teamwertung Senioren und Seni­orinnen I: 1. SV Axstedt mit Gerhard Fuhrken, Thomas Lüllmann und Hartwig Jacobs 896,3; 2. SV Huxfeld 868,6; 3. SGS Teufelsmoor 593,8; Senioren II: 1. Heinz Sackmann (SV Huxfeld) 300,8; 2. Hans Dieter Wendelken (SV Worpswede) 299,8; Senioren III: 1. Heinz-Hermann Kück (SGS Teufelsmoor) 295,5; 2. Heinz Warnken (SV Huxfeld) 284,7; 3. Berthold Hölling (SV Axstedt) 283,5; Seniorinnen III: 1. Elke Schädler (SGS Teufelsmoor) 297,3; 2. Gerda Renken (SV Worpswede) 292,5; Senioren und Seniorinnen IV: 1. Erich Hastedt (SV Huxfeld) 281,3; 2. Uwe Bohling (SV Adolphs­dorf) 280,0; Senioren und Seniorinnen V: 1. Manfred Meyer (SV Huxfeld) 303,8; 2. Werner Buerhop (SV Huxfeld) 295,7; 3. Wilfried Schulz (SGS Teufelsmoor) 287,4; Teamwertung Senioren und Seniorinnen III, IV und V: 1. SV Huxfeld mit Werner Buerhop, Erich Hastedt und Manfred Meyer 880,8; 2. SGS Teufelsmoor 880,2 KH