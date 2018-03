Mohamed Nedal Alibrahim (am Ball) gehörte zu den Haupttorschützen der "Schwäne". Er erzielte gegen Habenhausen II auch den umjubelten Treffer zum 30:29-Endstand. (Christian Kosak)

Schwanewede. Das Tor von Mohamed Nedal Alibrahim 21 Sekunden vor der Schlusssirene könnte Gold wert sein. Es sicherte Handball-Oberligist HSG Schwanewede/Neuenkirchen nicht nur einen 30:29-Zittersieg gegen den ATSV Habenhausen II, sondern auch den Zwei-Punkte-Vorsprung auf den zweiten Abstiegsplatz, den es mindestens geben wird.

Doch der Gang zum Klassenerhalt bleibt schwer. Das zeigte auch die Partie gegen das Schlusslicht ATSV Habenhausen II. Die Reserve vom Bunnsackerweg ist zwar mit bislang nur sechs Pluspunkten so gut wie abgestiegen, zeigte aber nach dem überraschenden Punktgewinn gegen Spitzenreiter Altjührden eine Woche zuvor (24:24) abermals gutes Oberliga-Format.

Insbesondere den trickreichen und ungemein schnellen ATSV-Rückraumspieler Marco Wilhelms bekamen die groß gewachsenen Schwaneweder Defensivspezialisten nie in den Griff. Wilhelms erzielte 14 der 29 Habenhauser Treffer, davon vier vom Siebenmeterpunkt.

Dass es für die Gastgeber am Ende noch einmal höchst ungemütlich werden sollte, hatten sie sich nach den Worten ihres Trainer Andreas Szwalkiewicz allerdings selbst zuzuschreiben. "Nach einer 12:6-Führung hätten wir den Deckel drauf machen müssen“, resümierte der Coach. Und Routinier Mirko Ahrens bilanzierte ebenfalls selbstkritisch: „Das war nicht unser bestes Saisonspiel, weil nach der Pause die Konzentration phasenweise verloren ging und der Gegner dadurch aufgebaut wurde.“

Zur Halbzeit führten die „Schwäne“, angefeuert von rund 300 Zuschauern und den kurzfristig eingesprungenen Hallensprechern Mike Morisse und Torge Hövermann, mit 19:15. Doch bereits in den Anfangsminuten der zweiten Halbzeit deutete der Tabellenletzte an, dass er gewillt war, aus der Heidehalle zumindest einen Punkt mitzunehmen. „Das junge ATSV-Team hat offensichtlich erst jetzt zur angestrebten Leistungsstärke gefunden“, zeigte sich Andreas Szwalkiewicz denn auch nach der kurzweiligen Begegnung beeindruckt.

Mit ihrer 4:2-Deckung brachten die Gäste den HSG-Motor im zweiten Durchgang wiederholt ins Stottern. Sie lagen zwar zehn Minuten vor Spielende bei der Schwaneweder Führung von 27:23 immer noch mit vier Treffern zurück, profitierten aber weiterhin von den Schwächen der Gastgeber in der Abwehr sowie beim Torwurf.

Die Folge: In der 57. Minute glichen die Habenhauser zum 28:28 aus, und das Zittern bei den HSG-Fans erreichte seinen Höhepunkt. Doch in den letzten beiden Spielminuten setzte sich die größere Cleverness der Gastgeber durch. Zunächst erhöhte Mirko Ahrens auf 29:28, dann ließ Lasse Meyer den erneuten Ausgleich zum 29:29 folgen.

Andreas Szwalkiewicz beantragte eine einmütige Auszeit und stellte sein Team auf die finale Spielsituation in der Heidehalle ein. Nach Ballbesitz sollte der konsequente Torerfolg erfolgen. 25 Sekunden vor Ablauf der Spielzeit netzte Mohamed Nedal Alibrahim zum umjubelten Siegtreffer ein.

Obwohl sie nicht ihren besten Tag erwischten und fahrlässig, so Andreas Szwalkiewicz, etliche gute Torchancen ausließen, ging der knappe Erfolg der „Schwäne“ unter dem Strich in Ordnung. Sie behielten zwei ungemein wichtige Punkte auch deshalb in der Heidehalle, weil ihre Treffer erneut auf das Konto mehrerer Akteure gingen. Die Habenhauser Abwehr konnte sich nie auf nur wenige Schützen konzentrieren. So erzielten im Paltinat und Lukas Feller jeweils sechs. Mohamed Nedal Alibrahim fünf und Thorin Helfers vier Tore.