Felicitas Mesic vom SV Grün-Weiß Beckedorf war erleichtert. Sie schaffte soeben noch die Qualifikation für den Regio-Cup. (Christian Kosak)

Kreis Osterholz. „Wir als TV Schwanewede und SV Grün-Weiß Beckedorf sind sehr zufrieden mit dem Veranstaltungstag“, erklärte Beckedorfs Trainerin Alexandra Mesic nach den niedersächsischen Landesmeisterschaften in der Rhythmischen Sportgymnastik. Alle fünf Gruppen aus dem Kreis Osterholz erturnten sich das Ticket für den Deutschland-Cup, der Ende Juni in Koblenz stattfinden wird. Zudem sicherten sich fünf Einzel-Gymnastinnen einen Startplatz beim Regio-Cup-Nord Mitte April in Bremen.

In der Schüler-Wettkampfklasse (SWK) sorgte die Gruppe des SV Grün-Weiß Beckedorf für die große Überraschung. Hatte sich diese vor zwei Wochen bei den Bezirksmeisterschaften noch mit Platz zwei hinter dem TV Schwanewede begnügen müssen, war nun nur der Deutschland-Cup-Sieger MTV Braunschweig besser.

„Ich möchte der Gruppe ein ganz großes Lob aussprechen, denn wir mussten noch drei Tage vor der Meisterschaft eine Position wegen Krankheit neu besetzen“, berichtete Trainerin Tanja Mollenhauer und freute sich über das in zwei Durchgängen ergatterte Ticket für Koblenz. „Das war unser großes Ziel. Nun haben wir genügend Zeit, die anspruchsvolle Choreografie weiter zu stabilisieren“, teilten die Trainerinnen Laura Eggers und Tanja Mollenhauer unisono mit. Ganz fehlerfrei kamen die fünf Beckedorferinnen aber auch dieses Mal nicht durch ihre zwei Durchgänge.

Im Einzel der SWK gelang es Beckedorfs Luisa Ibanez nicht, ein Wörtchen beim Kampf um die Medaillen mitzusprechen. „Der Erwartungsdruck nach dem großen Erfolg im vergangenen Jahr nagt doch sehr an ihr“, erklärte Mollenhauer. Bereits bei der ersten Übung mit dem Ball sei ihr das Gerät bei der Vorbereitung zu einem Mastery-Element davongerollt. Mit 7,55 Punkten hielt sie aber noch Anschluss an die vier Gymnastinnen vom TK Hannover. „Bei der eigentlich so sicheren Keulen-Übung wollte bei Luisa dann gar nichts mehr klappen. Sie leistete sich für sie völlig indiskutable fünf Verluste der Keule“, so Mollenhauer.

Somit waren alle Chancen auf eine Medaille verloren. Ibanez feierte aber einen guten Abschluss mit ihrer Übung ohne Handgerät. Doch der Abstand nach vorne war schon zu groß, sodass sie sich mit Platz fünf begnügen musste. Auf den Rängen sechs bis acht folgten dann mit Lera Litau, Felicitas Mesic und Jaqueline Schalken gleich die weiteren drei Beckedorferinnen. Lera Litau turnte als jüngstes Mitglied des Trios ihre drei Übungen frei von Erwartungsdruck frech und selbstbewusst durch und bejubelte mit 19,350 Punkten einen tollen Erfolg.

Richtig unzufrieden war Felicitas Mesic nach ihrem Dreikampf. Ihr Trainingsfleiß wird momentan noch nicht in den Wettkämpfen belohnt. Zu viele Geräteverluste und unsaubere Elemente kosteten wichtige Punkte. „Feli ist aber eine Kämpferin und hat in diesem Wettkampf nie aufgegeben und sich immer wieder zurückgearbeitet“, sagte Tanja Mollenhauer. Mesic durfte sich bei der Siegerehrung auch noch freuen, als bekannt gegeben wurde, dass sich die Plätze eins bis sieben für den Regio-Cup qualifiziert hatten. „Da floss schon die ein oder andere Träne vor Erleichterung und Freude“, so Mollenhauer. Die Beckedorferinnen seien somit noch einmal mit einem großen blauen Auge davongekommen. „Mit den Leistungen unserer beiden Topgymnastinnen in dieser Stufe waren wir gar nicht zufrieden. Aber drei Tickets sind definitiv mehr, als wir erwartet hatten“, versicherte Mollenhauer. Jaqueline Schalken habe bei ihren ersten Landesmeisterschaften einen sehr stabilen Wettkampf geboten.

Starke Gina Kirschnik

In der Jugendwettkampfklasse (JWK) qualifizierten sich Gina Kirschnik (TV Schwanewede) als Fünfte sowie Leandra Ahlers (SG Platjenwerbe) als Achte für den Regio-Cup. „Mit drei sauber geturnten Übungen und trotz kleinerer Geräteverluste qualifizierte sich Kirschnik zum ersten Mal für den Regio-Cup und wurde somit erstmals für ihren Trainingsfleiß belohnt“, bilanzierte TVS-Coach Annika Haaslop. Leandra Ahlers machte es mit ihrer letzten Übung mit dem Reifen besonders spannend: In einem Risikoelement zum Ende der Übung verließ das Gerät die Fläche. Zwei weitere Verluste folgten. „Dies sorgte für Enttäuschung bei der ehrgeizigen Gymnastin, konnte sie doch schon bei den Bezirksmeisterschaften nicht ihr volles Potenzial abrufen“, sagte SG-Coach Caterina Czalnik. Platjenwerbes Dana Czalnik und Kim Sophie Sauerbaum scheiterten als gemeinsame Neunte um Haaresbreite am Cut. Czalnik musste ihre Keulenübung aufgrund von technischen Probleme ohne Musik meistern.

„Kim Sauerbaum ist die Überraschung der Saison: Ihre Übungen sind vom Schwierigkeitsgrad mit dem Gerät noch niedriger angesetzt als die ihrer Kolleginnen. Sie schafft es aber bisher, diese durchgehend fehlerfrei und bei ansprechender Körpertechnik auf die Matte zu bringen, sodass sie auch bei den Landesmeisterschaften eine konstante Gesamtleistung präsentierte“ (Czalnik).

Im Gruppenwettkampf der einzelnen Wettkampfklassen hatten die vier Gruppen des TV Schwanewede mit vielen Verlusten zu kämpfen. Die JWK-Gruppe (Rang drei) verbesserte ihre Leistung in Durchgang zwei jedoch und bewies somit ihre Eignung für den Deutschland-Cup. „In der Vorbereitung geht es nun darum, die Sauberkeit und Sicherheit der Choreografie zu verbessern“, ließ Haaslop wissen. Letztlich hätten alle Schwaneweder Gruppen nicht zuletzt durch die Anlage und das Potenzial der Übungen die Startberechtigung für den Deutschland-Cup ergattert, sagte Haaslop.

Die Juniorinnen-Formation der SG Platjenwerbe legte eine deutlich verbesserte Ausführung an den Tag, musste aber in jedem Durchgang kleinere Geräteverluste in Kauf nehmen. „Der Gesamteindruck war dennoch sehr gut und gibt Motivation für das weitere Training bis zum Deutschland-Cup“, betonte SG-Trainerin Sabrina Tietjen. Die Gruppe um Joelle Uecker, Laura Harders, Leandra Ahlers, Dana Czalnik, Viktoria Haas und Kim Sophie Sauerbaum platzierte sich schließlich hinter starken Braunschweigerinnen auf dem Silberrang.