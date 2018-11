Enteilt ist in dieser Szene der BSV-Spieler Mahdi Matar (links) im Derby gegen JFV Bremen. Am Ende wurden die Punkte brüderlich geteilt (2:2). (Maximilian von Lachner)

Bremen-Nord. Nachdem vor der Winterrunde in der Bremer Fußball-Verbandsliga der A-Junioren fast die halbe Mannschaft des JFV Bremen zum Blumenthaler SV gewechselt war, trafen die beiden Teams nun im vorletzten Saisonspiel direkt aufeinander. Die beiden Lokalrivalen trennten sich nicht nur ergebnistechnisch schiedlich und friedlich mit einem 2:2-Unentschieden voneinander, sondern ließen auch darüber hinaus größtenteils Fairness walten.

„Ich habe mich nur über ein paar provozierende Sprüche von Eltern der von uns weggegangenen Spieler geärgert. Aber das ist wohl auch ganz normal und gehört dazu“, sagte JFV-Coach Luis Serrano Leonor. Das Blumenthaler Trainerteam habe sich hingegen vorbildlich verhalten und kein zusätzliches Öl ins Feuer gegossen. „Wenn ein Spieler einer Mannschaft verletzt auf dem Rasen lag, hat ein Akteur des anderen Teams stets den Ball ins Aus gespielt, damit er behandelt werden kann“, machte Blumenthals Torwart Daniel Dähn auf das faire Verhalten der beiden Nachbarn aufmerksam.

Die Gastgeber erwischten einen Blitzstart. Bereits nach 120 Sekunden brachte Lafleur Akouma seine Farben mit 1:0 in Führung. Aus einem Freistoß resultierte nach rund einer Viertelstunde der 1:1-Ausgleich. Ali Omeirat bediente den Torschützen Ismaila Drammeh mit einem Diagonalball, der auch noch von einem BSV-Kicker unglücklich auf den zweiten Pfosten verlängert wurde. Das 2:1 von Matteo Müller bereitete Drammeh zudem noch in den ersten 45 Minuten vor.

Mit Maurice-Pascal Hesseling egalisierte ausgerechnet der frühere JFV-Kapitän kurz nach dem Wiederanpfiff mit einem Kopfball zum 2:2. „Für uns ist es schade, dass es nicht zum Sieg gereicht hat. Die beiden Blumenthaler Tore hätten so einfach nicht fallen dürfen“, bedauerte Serrano Leonor. Er sei aber dennoch sehr stolz auf seine Mannschaft, die mit Torhüter Joshua Watson sowie Tjorven Bruns, Matteo Müller und Moritz Sarstedt gleich vier Spieler aufwies, die dem Geburtsjahrgang 2002 angehören. „Wir haben eine tolle Leistung geboten und stehen in der Tabelle nur sechs Punkte hinter den Blumenthalern, auch wenn unser Gegner mit ganz anderen Voraussetzungen und Ansprüchen in die neue Saison gegangen ist“, urteilte Luis Serrano Leonor. Für ihn stelle der Klassenerhalt einen Riesenerfolg dar.

Die Hausherren hatten im zweiten Abschnitt mehrfach noch den 3:2-Siegtreffer auf dem Fuß. Avni-Serdar Güngör, Mahdi Matar und Hakan Yavuz vermochten ihre Gelegenheiten allerdings nicht zu verwerten. In letzter Sekunde grätschte immer noch ein Gäste-Akteur dazwischen. „Die JFV-Spieler waren schon richtig heiß“, betonte Daniel Dähn. Er war mit der Leistung seiner Elf im ersten Durchgang nicht einverstanden.

„Leider haben wir da unsere Möglichkeiten nicht besser genutzt“, stellte Serrano Leonor fest. So besonders viel bekam Daniel Dähn dann aber doch nicht zwischen seinen Pfosten zu tun. „Von vier oder fünf Bällen, die auf mein Tor gekommen sind, waren zwei drin“, versicherte Dähn.

Nach dem Seitentausch steigerten sich die blau-roten Akteure jedoch und standen letztlich dicht vor einem Derbysieg. „Aus meiner Sicht hätten wir am Ende auch mehr als nur ein Unentschieden verdient gehabt“, erklärte Daniel Dähn.