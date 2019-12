An Spitzenspielerin Stefanie Greten liegt es nicht, dass sich der TV Grohn derzeit in unteren Tabellenregionen befindet. Sie punktet weiterhin beständig und ist im Einzel in dieser Saison noch ungeschlagen. (von Lachner)

Grohn. Die Tischtennis-Spielerinnen des TV Grohn kommen in der Bezirksoberliga West einfach nicht auf Touren. „Das war unsere schlechteste Hinrunde seit vielen Jahren“, bilanzierte Grohns Trainer Karl-Heinz Brunßen nach der 4:8-Niederlage beim TuS Huchting, sowie der 3:8-Heimschlappe gegen den Vorletzten VfL Sittensen. Sittensen zog nach Punkten damit sogar mit den Nordbremerinnen gleich, die deshalb mehr denn je um den Klassenerhalt zittern müssen.

TuS Huchting – TV Grohn 8:4: In der vergangenen Saison hatten die Grohnerinnen sich noch zweimal mit 8:4 gegen Huchting behauptet. „Aber im Moment fehlt uns einfach das Selbstvertrauen“, stellte Karl-Heinz Brunßen fest. Dabei war einer der beiden Doppelpunkte bereits greifbar nahe. Nach einer 7:2-Führung im fünften Satz schienen Stefanie Greten und Jutta Selking diesem sicher entgegenzustreben. Doch dann riss der Faden. Vor allem Huchtings Topspielerin Anke Bielefeld spielte nun Alles oder Nichts. Martina Müller und Melanie Haumann kämpften sich im anderen Doppel zwar ins Spiel zurück, doch nach dem 12:14 im vierten Satz war es verloren.

Jutta Selking verpasste im Gegensatz zur vergangenen Saison eine Überraschung in ihrem Einzel gegen Anke Bielefeld. Selking und Bielefeld kennen sich aus zahlreichen gemeinsamen Liga-Jahren bereits sehr gut. Stefanie Greten hatte in ihrem Einzel gegen die Nummer zwei der Gastgeberinnen, Hildegard Fuhrmann, überhaupt keine Probleme. „Steffi ist aber auch die Einzige bei uns im Team, die sich in Normalform befindet“, urteilte Karl-Heinz Brunßen. Greten besiegte später auch Anke Bielefeld und Susanne Bolte jeweils glatt in drei Durchgängen und behielt somit ihre makellose Einzelbilanz in dieser Serie bei. „Vor allem das Einzel gegen Anke Bielefeld konnte sich sehen lassen“, schwärmte Brunßen. Neben Stefanie Greten punktete nur noch Jutta Selking gegen Hildegard Fuhrmann. Martina Müller gab eine 2:1-Satzführung gegen die Defensivspezialistin Karin Böker noch aus den Händen. „Böker wartet nur darauf, dass ihre Gegnerin angreift, damit sie dann knallhart kontern kann“, ließ Karl-Heinz Brunßen wissen.

TV Grohn – VfL Sittensen 3:8: Bei den Gastgeberinnen kehrte Nadine Haendel ins Team zurück und ersetzte Melanie Haumann. „Bei Nadine fehlte aber nach dreiwöchiger Krankheit die Fitness“, erklärte Karl-Heinz Brunßen. Haendel musste sich daher sowohl im Doppel an der Seite von Martina Müller als auch in ihren beiden Einzeln geschlagen geben. Jutta Selking hätte gegen Daniela Fittschen durchaus etwas ausrichten können. Doch nachdem Selking den Satzausgleich zum 1:1 hergestellt hatte, zog sie zweimal in der Verlängerung den Kürzeren. „Die zahlreichen Satzverlängerungen sind meistens zugunsten der Gäste ausgegangen“, ärgerte sich Brunßen. Dies sei auch ein Zeichen eines Trainingsrückstandes sowie des mangelnden Selbstbewusstseins. „Wir sind derzeit sehr verunsichert“, so der Übungsleiter. Im Match gegen Sittensens Spitzenspielerin Kirsten Bleckwedel, die erst zum zweiten Mal in dieser Saison zum Einsatz kam, war Jutta Selking ziemlich chancenlos.

Verlass war aber wieder einmal auf Stefanie Greten. Sie gewann sowohl ihr Doppel zusammen mit Jutta Selking als auch ihre beiden Einzel. Ihr Duell mit Kirsten Bleckwedel bildete dabei den Höhepunkt des Spieltages. Brunßen: „In diesem Spiel musste Steffi ganz schön kämpfen.“ Greten drehte den Spieß nach einem 0:2-Satzrückstand noch um (5:11, 10:12, 11:4, 14:12, 11:6). Im Duell mit Monika Schmitt benötigte Stefanie Greten hingegen nur drei Sätze zum Erfolg. „Wir müssen nun sehen, dass wir in der Rückrunde die nötigen Punkte für den Klassenerhalt holen“, betonte Karl-Heinz Brunßen.

Weitere Informationen

TuS Huchting – TV Grohn 8:4

Bielefeld/Fuhrmann – Greten/Selking 3:2 (11:5, 10:12, 11:4, 13:15, 11:8); Bolte/Böker – Müller/Haumann 3:1 (11:2, 11:7, 11:13, 14:12); Bielefeld – Selking 3:0 (11:6, 13:11, 11:8 3:0); Fuhrmann – Greten 0:3 (2:11, 7:11, 5:11); Bolte – Haumann 3:1 (11:9, 8:11, 11:9, 11:8); Böker – Müller 3:2 (9:11, 11:7, 9:11, 11:9, 11:8); Bielefeld – Greten 0:3 (6:11, 5:11, 4:11); Fuhrmann – Selking 1:3 (6:11, 5:11, 12:10, 5:11); Bolte – Müller 3:0 (11:6, 11:7, 11:9); Böker – Haumann 3:1 (11:2, 5:11, 11:7, 11:8); Bolte – Greten 0:3 (6:11, 2:11, 3:11); Bielefeld – Müller 3:0 (11:4, 12:10, 11:9)

TV Grohn – VfL Sittensen 3:8

Greten/Selking – Fittschen/Schucher 3:0 (11:8, 11:5, 13:11); Haendel/Müller – Bleckwedel/Schmitt 1:3 (9:11, 11:9, 8:11, 8:11); Greten – Schmitt 3:0 (11:5, 11:7, 11:7); Haendel – Bleckwedel 0:3 (5:11, 8:11, 10:12); Selking – Schucher 0:3 (8:11, 9:11, 8:11); Müller – Fittschen 0:3 (12:14, 11:13, 5:11); Greten – Bleckwedel 3:2 (5:11, 10:12, 11:4, 14:12, 11:6); Haendel – Schmitt 1:3 (11:7, 4:11, 10:12, 11:13); Selking – Fittschen 1:3 (9:11, 13:11, 11:13, 10:12); Müller – Schucher 1:3 (9:11, 11:8, 9:11, 7:11); Selking – Bleckwedel 0:3 (5:11, 8:11, 4:11) KH