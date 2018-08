Schwimm-Schiedsrichter Michael Wrieden (BTV) bereitet in seinem Garten einen Wettkampfeinsatz vor und Hündin Pina schaut zu. (Prigge)

Lesum. Fast jeder Bremer Schwimmer kennt Michael Wrieden. Auf zahlreichen Wettkämpfen im kleinsten Bundesland ist der 57-Jährige regelmäßig ehrenamtlich im Einsatz – als Schwimm-Schiedsrichter des Blumenthaler TV sorgt er seit fast 16 Jahren dafür, dass Veranstaltungen sportlich korrekt über die Bühne gehen. Nicht selten führt deshalb der erste Weg eines Athleten nach dem Betreten der Schwimmhalle für einen Gruß zum Unparteiischen Wrieden. Es ist nun einmal das kleine Bremen – man kennt sich, man respektiert sich, man grüßt sich. „Die Tätigkeit macht mir einfach großen Spaß“, sagt Michael Wrieden.

Er ist der Chef in der Halle, aber lässt das nicht raushängen. Es ist seine unaufgeregte, ruhige Art, die bei den Schwimmern und Trainern ankommt. Die ihm hilft, stets den Überblick zu behalten. Die Wettkämpfe unter seiner Leitung zu ganz besonderen Events werden lässt. Nicht umsonst wurde Michael Wrieden 2008 als einer von 170 in den Schiedsrichter-Kader des Deutschen Schwimmverbandes (DSV) berufen. In den Jahren 2012, 2013 und 2015 reiste er als Wettkampfrichter sogar zum Weltcup und traf dort auf die Topschwimmer aus der ganzen Welt.

Erfolgreicher Handballer

Dabei kommt Michael Wrieden ursprünglich nicht einmal vom Schwimm-Sport, sprang nie selbst als Wettkämpfer von einem Startblock ins Chlorwasser, sondern war in seiner Jugend erfolgreicher Handballer im Leistungsbereich. Als „Nichtschwimmer“ zum Weltcup – das ist eine unglaubliche Geschichte. Doch wenn Michael Wrieden von seinen Anfängen und seinem Werdegang berichtet, wird deutlich, dass der im Heisterbusch wohnende Lesumer zurecht zu den Top-Schiris des Deutschen Schwimmverbandes zählt.

Die Geschichte des Referees Michael Wrieden beginnt Ende Oktober 1996. Auf einen BTV-Vereinselternabend, den seine Frau Petra besucht, weil die beiden Söhne Marc und Tim im Nordbremer Klub schwimmen, folgt ein mysteriöser Anruf bei Familie Wrieden. Michael Wrieden nimmt den Hörer ab und eine männliche Stimme überrumpelt ihn mit den Worten: „Donnerstag um 19 Uhr findet die Ausbildung statt.“ Verdutzt fragt Wrieden, wer denn da am anderen Ende der Leitung sei, er kenne den Anrufer nicht. „Wilfried Gutsche, BTV-Kampfrichterobmann. Deine Frau hat gesagt, du nimmst teil und machst die Kampfrichterausbildung.“

Unterstützung von Stickan

Nach kurzer Überlegung sagt Michael Wrieden selbst zu, besteht die Prüfung und ist nun seit dem 1. November 1996 offiziell Kampfrichter. Die korrekte Ausführung der Schwimm-Techniken eignete er sich selbst an, schaute in Blumenthal beim Training zu und erhält auch heute noch Unterstützung von seinem Vorbild, dem Nordbremer Schiedsrichter Björn Stickan, der ihn ausbildete und sich deutschlandweit einen Namen mit der Entwicklung der Wettkampfsoftware „EasyWK“ zur Durchführung von Schwimmveranstaltungen gemacht hat.

„Das hat mir so viel Spaß bereitet, dass ich irgendwann selbst ausbilden wollte“, erzählt Wrieden. Hierfür benötigte er die Schiedsrichter-Lizenz, die er seit dem 15. November 2002 besitzt. Die Berufung in den DSV-Kader im Jahre 2008 erfüllt ihn heute noch mit Stolz. Hierhin folgten ihm Brigitte Ferber (SV Weser Bremen) und Thorsten Schumann (Bremer SC) – Bremen stellt somit drei Kaderplätze.

Außerdem ist er Kampfrichter-Obmann des Landesschwimmverbands Bremen und koordiniert bei amtlichen Veranstaltungen wie Landesmeisterschaften die Einsätze der Wettkampfrichter. „Ich mache das, weil ich Spaß daran habe, mit jungen Menschen zu arbeiten. Man begleitet die Entwicklung kleiner Kinder und trifft sie noch im Erwachsenenalter gerne wieder“, äußert sich Michael Wrieden zur Schiedsrichterei. Überhaupt fällt bei ihm sehr oft das Wort „Spaß“, der gut gelaunte Lesumer genießt sein Hobby merklich und betont das gerne. Es wundert kaum, dass noch nie eine Veranstaltung unter Wriedens Leitung abgebrochen werden musste. „Natürlich gab es mal Rettungswageneinsätze und ich musste auch einmal meine Kampfrichter einordnen. Aber nach jeder Diskussion kann ich den Leuten die Hand geben.“

Seine beiden Söhne sind aus dem Haus, Michael Wrieden wohnt in Lesum zusammen mit seiner Frau Petra und dem Jack Russell Pina (4), nebenan leben seine Schwiegereltern. Die Kinderzimmer wurden umfunktioniert. Petra hat sich ein Nähzimmer eingerichtet, in dem außerdem zwei Kinderbetten für die Enkelkinder Max (3) und Mia (2) stehen. Michael Wrieden hat seine Schwimmunterlagen fein säuberlich in Ordnern abgeheftet, die im Schrank seines Büros stehen.

Neben dem Schreibtisch liegen Taschen. „Ich bin Taschenfetischist“, lacht Wrieden. Grundsätzlich sei der Schwimm-Rucksack gepackt. „Als die Jungs noch hier wohnten, haben sie mal meine Pfeife aus dem fertiggepackten Rucksack genommen, die mir dann in der Halle fehlte.“ Am Schrank im Wohnzimmer hängen Akkreditierungs-Nachweise besonderer Wettkämpfe, die darauf schließen lassen, dass hier ein erfahrener Schiri wohnt. Auch die Werkzeugtasche ist stets gepackt. Der gelernte Elektriker arbeitet als Fachgruppenleiter im Elektrobereich bei Wesernetz Bremen. Sein Ehrenamt helfe ihm auch beim Stressabbau, obgleich die Leitung eines Schwimm-Events dauerhafte Konzentration erfordere. „Aber ich weiß, dass ich mich immer auf meine Kampfrichter verlassen kann.“

Über 400 „Karis“ zählt die Bremer Datenbank, während Wriedens Amtszeit sind etliche dazugekommen. Oft pfeift der Lesumer zusammen mit seinem Vegesacker Kollegen Friedhelm Strudthoff, der zugleich arbeitstechnisch sein Chef ist. „Wir haben denselben Ansporn: Die Anwesenden sollen von unserem Stress nichts merken und wir wollen, dass die Athleten in Ruhe ihren Sport ausüben können“, teilt Wrieden mit. Zu Olympia zieht es ihn nicht. Dazu müsste er in den Kader des Weltverbandes FINA aufgenommen werden, was er seinem Mentor Björn Stickan wünscht.

„Außerdem scheitert es bei mir an einer Grundvoraussetzung. Man muss fit in Englisch sein – ich kann mich verständigen, aber traue mir das nicht zu“ (Wrieden). Die dreimalige Teilnahme als Kampfrichter am Weltcup mit Topschwimmern sieht Michael Wrieden als „nichts Besonderes“ an, schließlich sei es auch vorgekommen, dass Athleten der Weltspitze beim Internationalen Schwimmfest im Vegesacker Bad zu Gast waren und er sie nach ihrem Namen fragen musste.

Beeindruckende Erfahrung

„Besonders schön finde ich deshalb Wettkämpfe wie die Special Olympics oder Gehörlosenmeisterschaften. Eine beeindruckende Erfahrung waren die Deutschen Transplantations- und Dialysemeisterschaften, wo junge Menschen mit einer Lebensfreude angefeuert wurden, die mich schwer begeistert hat“, schwärmt der bodenständige Schiedsrichter.

Auch privat erfreut sich Michael Wrieden gerne am Umgang mit Menschen. „Ich bin ein Familienmensch und freue mich immer, wenn meine Enkel da sind“, so der stolze Großvater, der zuletzt einen Wohnwagen für Familienurlaube angeschafft hat. Wrieden geht zudem selbst gerne ins Fitnessstudio und hat vor Kurzem Spaß am Lesen gefunden. Der Garten des Hauses am Heisterbusch ist gemütlich und überschaubar. „Ich bin kein Gartenmensch“, gibt Michael Wrieden zu – viel Zeit für Gartenarbeit bleibt ohnehin nicht.

„Viele sagen, ich sei verrückt, dass ich so viel Zeit ins Schwimmen investiere. Ich bin froh, dass meine Frau Petra total hinter mir steht“, sagt Wrieden. Mit ihr verbringt er den Sommerurlaub in Kühlungsborn. Wie lange Michael Wrieden noch als Schiedsrichter tätig sein wird, lässt er offen: „Solange ich gesund bleibe und es mir Spaß macht, bleibe ich Schiri. Und solange man mich möchte.“ Die Pfiffe des sympathischen BTV-Referees dürften also noch viele weitere Jahre in den Schwimmhallen des Landes zu hören sein.

Zur Person

Michael Wrieden (57)

begann 2002 seine Schiedsrichter-Karriere beim Blumenthaler TV. Sechs Jahre später wurde er in den Kader des Deutschen Schwimmverbandes berufen und reiste als Wettkampfrichter bereits dreimal zum Weltcup. Im vergangenen Jahr durfte er erstmals einen Tag der Deutschen Jahrgangsmeisterschaften in Berlin als Schiedsrichter leiten. Der Unparteiische wohnt mit ­seiner Frau Petra und Hündin Pina in Lesum. Sein Lieblingsessen ist Milchreis mit Zucker und Zimt. MP