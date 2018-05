René Berndt spielte am letzten Bundesliga-Spieltag beim 8:4-Sieg des DC Vegesack gegen SC Treble Bull Diedersen groß auf. (Jens Pillnick)

Vegesack. Der DC Vegesack hat den ersten Titelgewinn der Saison 2017/18 in der Tasche. Die Nordbremer stehen nach den abschließenden Partien gegen Die Ratten Bremen (6:6) und gegen SC Diedersen Treble Bull (8:4) als Meister des Bundesliga Nord fest. Doch das soll noch längst nicht alles sein. Bei der Finalrunde mit den besten vier Teams aus dem Norden und dem Süden der Republik, die am Wochenende 26./27. Mai im Bürgerzentrum Vahr in Bremen-Stadt ausgetragen wird, will der DC Vegesack nachlegen. "Wir gehen auf jeden Fall als Mitfavorit in die Finalrunde", erklärte Teamkapitän Detlef Dolinski nach dem letzten Bundesliga-Spiel in der Heimspielsätte "Nightfly" in der Lindenstraße.

Im Stadtderby gegen Die Ratten und den im letzten Saisonspiel von der Spitzenposition verdrängten SC Diedersen Treble Bull musste der DC Vegesack zwar auf Sefik Gergin, Tomas Seyler, Thorsten Wöhlk und Robert Allernstein verzichten, brachte aber trotzdem ein leistungsstarkes Team an die Boards. Die geplante Revanche gegen den Lokalrivalen, dem die Vegesacker im Hinspiel unterlagen, gelang mit dem Remis aber trotzdem nicht. Die auf den letzten Saisonmetern geholte Nordmeisterschaft war aber mehr als ein Trostpflaster.

DC Vegesack – Die Ratten Bremen 6:6: "Wir wollten einiges gutmachen, aber es kam ganz anders", stellte Detlef Dolinski nach der missglückten Revanche fest. Nach drei von vier Einzeldurchgängen standen die Nordbremer bei einem 2:4-Rückstand sogar richtig unter Druck, doch Michael Klönhammer (3:0) und René Berndt behielten die Nerven. Berndt drehte dabei sogar einen 0:2-Rückstand zum Sieg. Zuvor war der DC Vegesack nach Siegen von Alexander Patz und Olaf Tupuschis sowie Niederlagen von Andreas Klittmann, Andree Welge, Rene Länder und Lars Erkelenz in Bedrängnis geraten.

In den Doppeln punkteten Welge/Patzel und Klönhammer/Tupuschis, den möglichen Derby-Sieg gaben schließlich René Berndt und Alexander Patz aus der Hand, die einige Matchdarts vergaben.

DC Vegesack – SC Diedersen Treble Bull 8:4: Nach dem Remis der Vegesacker und Diedersens Sieg gegen Die Ratten stand fest: Um die Nordmeisterschaft zu holen, benötigte der DC Vegesack einen Sieg gegen SC Diedersen Treble Bull. Und Vegesack lieferte. Nach einem 1:2-Rückstand drehten Andree Welge, Rene Länder und Michael Klönhammer den Spieß zum 4:2 um, und nach der folgenden Niederlage von Andreas Klittmann setzte René Berndt das Sahnehäubchen obendrauf. Berndt schüttelte beim 3:2 gegen einen stark spielenden Ingo Vogt zwei 180er und drei Shortlegs (12/12/16) aus den Armen. Das 5:3 war eine gute Basis für die Doppel.

Nach dem Sieg von René Länder und Andree Welge hatte Vegesack das Remis sicher, doch das war zu wenig, um den Nordtitel zu holen. Das, was Erkelenz/Krießmann beim 2:3 versäumten, holten wenig später Klönhammer/Tupuschis und Berndt/Patz mit ihren 3:2- beziehungsweise 3:0-Siegen nach, sie machten den Sack zum 8:4-Endstand zu. "Eine klare Leistungssteigerung im zweiten Spiel", stellte Teamkapitän Detlef Dolinski zufrieden fest.