Manchmal muss man einen Schritt zurückgehen, um danach zwei Schritte voranzukommen. Die Erkenntnis reifte nach der 24:28 (12:12)-Niederlage gegen den Handball-Oberligisten TSG Hatten-Sandkrug direkt aus dem Kreis der Gästespieler. Wer die alte Weisheit in seinem Team hervorgekramt hatte, das konnte Henning Schomann, der Trainer der HSG Schwanewede/Neuenkirchen, nicht mehr rekonstruieren.

Fakt ist, dass die „Schwäne" nach der 29:30-Heimniederlage aus der Vorwoche gegen den HC Bremen nun auch in den finalen zehn Minuten im Landkreis Oldenburg den Kopf verloren. „Dadurch haben wir vier Punkte abgegeben, die bei uns auch gut und gerne auf der Plus-Seite stehen könnten", bilanzierte der Coach. Angesichts der Gesamtleistung seiner Mannschaft strahlt er jedoch Ruhe und Besonnenheit aus: „Die Richtung stimmt weiterhin, nur der nächste Schritt fehlt", betonte Henning Schomann. Oder eben auch die nächsten beiden, wenn man an die eingangs erwähnte Erkenntnis denkt.

Die Gäste fanden beim abstiegsgefährdeten Tabellenzehnten schwer ins Match, weil sie ihr Glück zu oft über den großen Innenblock suchten, anstatt wie besprochen eine Position daneben abzuschließen. Das machte natürlich auch gleich den beiden starken TSG-Schlussleuten die Sache leichter. Im Gegenzug nahm der linke TSG-Rückraumspieler Jonas Schepker reichlich Maß und zimmerte der HSG Schwanewede/Neuenkirchen bis zum 7:4-Vorsprung der Hausherren fünf Würfe passgenau ins Netz. Nach dem Ablauf der 60 Minuten waren es bei ihm sogar insgesamt elf.

Torflut eingedämmt

Henning Schomann griff umgehend zur Auszeit und stellte vor allem seine Deckung neu ein, woraufhin diese die Torflut eindämmte. Dadurch wurde das Blatt mit den Treffern von Niels Huckschlag, Andrej Kunz, Karlo Oroz und Nils Goepel zum 8:7 gewendet (21.). Danach entwickelte sich ein spannendes Match auf Augenhöhe – beim Spielstand von 12:12 ging es in die Kabinen.

Bis dahin war also noch nichts passiert, der zweite Abschnitt begann damit quasi wieder bei null. Dabei vergaßen die Gäste öfters, ihre Außenangreifer gut ins Spiel einzubinden. „Die sind schon arg verhungert„, gab der B-Lizenzinhaber zu. Nicht ganz so schlimm erwischte es die Kreisläufer Nils Goepel und Thorin Helfers, die gute Sperren stellten und dafür mit dem ein oder anderen Anspiel belohnt wurden. „Es hätten aber noch mehr sein können“, urteilte Schomann.

Dafür zeigten die "Schwäne" zu Beginn des zweiten Durchgangs, was ihr Spiel stark macht und den Aufsteiger in der oberen Tabellenhälfte verharren lässt. Er zog sein Tempospiel auf und übernahm mit 15:13 (Karlo Oroz) und 19:17 (Marc Blum) die Führung. Zu schnelle Abschlüsse und technische Fehler sorgten jedoch wieder für die Wende (20:22/50.). Dass Huckschlag kurz danach für zwei Minuten auf der Sünderbank platznahm, bezeichnete Schomann als Knackpunkt. „Wir werden zu hektisch und halten uns nicht mehr an den Plan", kritisierte der HSG-Coach. Das Hauptproblem der waren 20 „Fahrkarten“ und zwölf weitere technische Fehler im Match, mit denen sie die möglichen Punkte verspielten. Und so fiel nach dem 22:23 von Marco Wilhelms die Entscheidung: Tim Paltinat brummte eine Zeitstrafe ab – Hatten-Sandkrug nutzte das zum 26:22-Vorsprung.