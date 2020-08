Marcel Burkevics (Mitte, hier in einer Partie gegen TuS Schwachhausen) musste sich im Testspiel gegen den Fußball-Oberligisten Rotenburger SV mit 1:4 beugen. Heute gastiert das SAV-Team beim Oberliga-Vertreter TSV Ottersberg. (fotos: Christian Kosak)

Es wurde in drei Tagen sehr viel geschwitzt, es wurde sich in der Nähe von Rotenburg mit Theorie beschäftigt – und es wurde zum Abschluss ein Testspiel bestritten. Der Fußball-Bremen-Ligist SG Aumund-Vegesack blickt auf ein ereignisreiches Trainingslager mit gleich 22 Spielern zurück.

Im Theoriebereich standen grundlegende Dinge im Blickpunkt, wie zum Beispiel die Spielsysteme der Vegesacker. Das war vor allem wichtig für die Neuzugänge. Trotz des Wetters wurde hier viel auf Kondition und Kraft gemacht – morgens im Wald und nachmittags auf dem Sportplatz.

Gegen den niedersächsischen Oberliga-Vertreter Rotenburger SV hatten die Vegesacker mit 1:4 das Nachsehen. Zur Pause lagen die Nordbremer mit 0:2 in Rückstand. Nach dem 7:0-Testspielsieg gegen den Landesligisten TS Woltmershausen mussten die Gäste in der 19. Minute den 0:1-Rückstand durch Radif Alijan hinnehmen. Sein Teamkollege und Mannschaftsführer Atilla Iacan konnte dann 18 Minuten später den Vegesacker Schlussmann Sebastian Wiese das zweite Mal überlisten (37.).

In diesem Abschnitt hatten Mola Lamine Khan, Alexander Schlobohm und Ali Dag gute Möglichkeiten einen Treffer für das Nordlicht zu erzielen. Dag nahm per Kopfball genau Maß, doch Rotenburgs Torwart Julian Paul verhinderte mit einer Glanzparade ein Erfolgserlebnis der Krämer-Elf.

Nach dem Seitenwechsel wurde im personellen Bereich dann kräftig rotiert. So wechselte der SAV-Trainer Björn Krämer zu Beginn der zweiten Halbzeit gleich fünf frische Spieler ein. Doch erneut konnten die Rotenburger auf der Sportanlage in der Ahe einen Treffer bejubeln. Dieses Mal trug sich der RSV-Spieler Tim Potratz in der 64. Minute in die Torschützenliste ein.

Zwei Minuten später wurden dann aber auch die Bemühungen der Vegesacker mit einem Tor belohnt. Der technisch starke Abdullah Basdas überlistete den Gastgeber-Schlussmann Julian Paul zum 1:3-Zwischenstand. Für den 4:1-Endstand zeichnete sich letztlich der RSV-Oberliga-Kicker Tim Potratz mit seinem zweiten Treffer unmittelbar vor dem Schlusspfiff des Schiedsrichters Lukas Reineke verantwortlich.

In den zweiten 45 Minuten konnte sich Vegesacks Neuzugang Dennis Tesch noch eine gute Chance erarbeiten, doch fand das Spielgerät nicht den Weg ins Ziel. „Vom Spielverlauf hat Rotenburg zu hoch gewonnen. Wir hatten gute Phasen, waren dann kräftemäßig aber unterlegen. Gerade bei den ersten beiden Gegentoren hat man gemerkt, dass bei uns aufgrund der Stellungsfehler auch die Konzentration etwas nachließ“, meinte der 31-jährige SAVer Christian Böhmer.

Als neuer (alter) Mannschaftsführer wurde wieder Christian Böhmer gewählt, sein Vertreter ist wie in der vergangenen Saison Abdullah Basdas. Der SAV-Kapitän Böhmer war wieder begeistert von den Bedingungen im Trainingslager. „Die Anlage beim TuS Hemsbünde ist dafür bestens geeignet. Gegen Ottersberg wollen wir uns jetzt auf jeden Fall besser präsentieren, und möglichst gewinnen. Wir sollten nicht wieder vier Tore bekommen, auch wenn man kaputt ist. Wir sind in der Vorbereitung aber relativ noch am Anfang, und haben noch jede Menge zu tun“ (Böhmer).

Vegesacks Coach Björn Krämer zieht ein zufriedenstellendes Fazit nach dem Trainingslager, weil auch die Neuzugänge sich super integriert haben. „Man hat das Gefühl, dass diese Jungs schon viel länger bei uns sind. Insgesamt hat die Mannschaft toll mitgezogen“, so Krämer, der sich zudem freute, dass Muhamed Hodzic seine alten Teamkameraden besuchte, und sogar beim vereinsinternen Spiel mit kickte. Die Partie gegen Rotenburger bezeichnete Krämer als gelungen. „Ein Großteil der Mannschaft ist schon sehr weit. Fußballerisch gibt es aber noch viel Luft nach oben. Das Ergebnis war für uns eher zweitrangig, an den Gegentoren müssen wir noch dran arbeiten“, so Krämer.

Das SAV-Aufgebot gegen den Rotenburger SV: Wiese; Cordes, Böhmer, Dag, Khan, Broekmann, Burkevicz, Schlobohm, Bosse, Basdas, Ifebuzor; eingewechselt wurden: Kolek, Seidel, Kettner, Tesch, Stecher, Polat, Abdi.

Nach einem Ruhetag steht nun der Bremen-Ligist SG Aumund-Vegesack an diesem Dienstag erneut auf dem Prüfstand. Und wieder wird gegen einen niedersächsischen Oberligisten getestet. Dieses Mal möchte sich das SAV-Team gegen den Gastgeber TSV Ottersberg auf jeden Fall etwas besser verkaufen. Nicht mit von der Partie ist wohl Abdullah Basdas aus beruflichen Gründen. Verzichten muss das SAV-Team auf jeden Fall auf Bashkim Toski (Leistenverletzung). Der Anpfiff in Ottersberg erfolgt um 20 Uhr. „Natürlich wollen wir jedes Testspiel auch gewinnen, aber es ist ja auch ein guter Gegner. Aber wir werden auch weiter Dinge ausprobieren“, meinte Björn Krämer.