Fußball Blumenthaler SV - FC Oberneuland (Christian Kosak)

Mittwoch, 14. Februar: Ich habe den Vormittag frei. Dies gibt mir Zeit, das gestrige Testspiel gegen den FC Hambergen noch einmal Revue passieren zu lassen. Obwohl wir mit 3:1 gewonnen haben und die Mannschaft spielerisch überzeugt hat, bin ich mit meiner Leistung nicht zufrieden. Ich sehe mich immer sehr selbstkritisch und analysiere viele Spielsituationen, die ich besser hätte lösen können, und überlege, wo ­meine Fehler lagen. Nach der Arbeit gehe ich noch kurz ins Fitnessstudio und schaue mir dann das Champions-League-Spiel zwischen Real Madrid und Paris St. Germain an, bevor ich spätabends mit meiner Freundin Emily Sprick, die noch in Amerika verweilt, telefoniere. Ich habe Emily während meines Studiums in den USA kennengelernt. Wir sind mittlerweile seit dreieinhalb Jahren zusammen. Während unseres Telefonates ist natürlich der Amoklauf von Florida ein ­Thema, da der Waffenmissbrauch in den USA immer neue Höhen erreicht, jedoch keine rechtlichen oder politischen Maßnahmen unternommen werden.



Donnerstag, 15. Februar: Seit Kurzem ar­beite ich als Sozialarbeiter in Bremen und mache mich gegen 9.30 Uhr auf den Weg, einen meiner jugendlichen Flüchtlinge zu treffen, den ich betreue. Im Anschluss habe ich einen Termin bei den Behörden und ein weiteres Treffen mit einem Jugendlichen. Ich habe Ende Dezember mein Psychologie-Studium in Amerika beendet. Seit Mitte ­Januar arbeite ich nun für einen anerkannten Träger der Kinder- und Jugendhilfe in Bremen. Ich bin sehr froh, schnell einen Job in meinem Bereich gefunden zu haben, der mich ausfüllt und auch fordert. Nach der Arbeit habe ich noch ein bisschen Zeit, mit meinen Eltern zu sprechen, bevor ich mich auf dem Weg zum Training mache. Nach der Aufwärmphase arbeiten wir an Spielsituationen und beenden die Einheit mit einem intensiven Kleinfeldspiel. Die Stimmung ist gut. Die Mannschaft ist bereit für das Spiel am Sonnabend gegen den FC Oberneuland.

Meine Woche (frei)



Freitag, 16. Februar: Meine Beine sind müde von der intensiven Trainingswoche. Ich dehne mich und benutze meine Foam-Roller, um kleinere Verspannungen zu kurieren und schneller zu regenerieren. Am Abend koche ich für meine Eltern. Es gibt etwas Veganes, da ich gerne so esse. Dann lasse ich den Tag mit einem Kinobesuch ausklingen. Gemeinsam mit meinen Freunden Rene Nowak und Nino Schulze, die ich schon aus Kindheitstagen kenne und mit denen ich jahrelang in der Jugend des SV Aschwarden gespielt habe, sehen wir uns den Marvel-Film „Black Panther“ an.



Sonnabend, 17. Februar: Ich nehme ein großes Frühstück mit guten Kohlenhydraten zu mir, um genug Energie für das Spiel gegen den FC Oberneuland zu haben. Das Spiel ist sehr wichtig für mich, da es mein erstes Match in der Bremen-Liga seit der Rückkehr ist. Aber auch für die Mannschaft hat das Spiel eine große Bedeutung. Schließlich geht es gegen einen direkten Konkurrenten im Kampf um den Aufstieg. Somit ist die Partie richtungsweisend. Um 13.30 Uhr trifft sich die Mannschaft. Wir stimmen uns gemeinsam ein. Es läuft Musik von Eminem, Deutsch-Rap und Rock in der Kabine, während wir uns umziehen. Dann wird die Aufstellung von Trainer Malte Jaskosch bekannt gegeben. Wir erhalten noch ein paar Informationen zum Gegner und spielerspezifische Aufgaben. Uns fehlen unter anderem mit Tim Pendzich viele Stammspieler und wir müssen deswegen viel rotieren. Wir kommen mit dem starken Gegner gar nicht zurecht. Die Oberneulander sind uns in allen Belangen überlegen. Vor allem sind sie spritziger und heißer auf den Sieg. Am Ende ist das 0:6 leistungsgerecht. Es zeigt uns, dass wir als Mannschaft noch einen weiten Weg vor uns haben.



Sonntag, 18. Februar: Sonntags mache ich meist wenig bis gar nichts. Ich lese ein bisschen. Momentan ist es das Buch Sapiens – eine kurze Geschichte der Menschheit. Es handelt sich um ein sehr informatives Buch, das die Zufälligkeit des Evolutionsweges der Menschheit offenlegt und thematisiert. Dann schaue ich viel Fußball. Aus der Serie A in Italien gucke ich Napoli bei Aufsteiger Spal Ferrara und Atletico Madrid gegen Athletic Bilbao. Ich nutze Sonntage auch gerne, um mit meinen Freunden aus Amerika in Kontakt zu bleiben. Ich vermisse es schon ein bisschen, dort zu sein. Gegen 22 Uhr videotelefoniere ich mit meiner Freundin Emily über Facetime. Durch die siebenstündige Zeitverschiebung und unseren hektischen Wochenablauf haben wir nicht viel Zeit, in der Woche ausgiebig miteinander zu sprechen. Aber wir haben uns damit mittler­weile arrangiert.⇒

Montag, 19. Februar: Ich muss um 9 Uhr in der Neustadt sein. Montags haben wir immer Teambesprechung, um uns über ­unsere Fälle auszutauschen. An diesem Tag ist meist viel zu tun, da häufiger Sachen über das ­Wochenende anfallen. Generell versuche ich, die meisten der betreuten Jugendlichen gleich schon am Anfang der Woche zu sehen, um zu wissen, was in Angriff zu nehmen ist. Abends fahre ich dann zum Training nach Aumund. Zum Start der Woche kommt immer ein Athletik-Trainer, der mit uns für die erste Stunde des Trainings Übungen für unsere Stabilisation durchführt.



Dienstag, 20. Februar: Der Morgen beginnt mit einer schönen Nachricht: Mein Ex-Mitspieler aus der College-Mannschaft, der Chilene Ignacio Milla, wurde zum Spieler der Saison der National-Premier-Soccer-League (NPSL)-North-Conference gewählt. Das Saison-System in den USA ist gänzlich anders als das in Deutschland. Die Saison läuft von August bis Anfang November. In diesem Zeitraum finden die Spiele in den Ligen im Lande statt. Danach kommt man in die Play-offs. Die ersten acht Mannschaften spielen dann in einem K.-o.-System um den Meistertitel. Wenn man ihn gewinnt, hat man noch die Möglichkeit, von Ende November bis Anfang Dezember um den nationalen Titel zu kämpfen. Die Amerikaner sind sehr sportbegeistert. In den vergangenen Jahren hat der Fußball sehr an Stellenwert gewonnen. Als ich in der NPSL für die Little Rock Rangers spielte, kamen bis zu 4000 Fans zu unseren Spielen. Es ist toll, mal vor so einer Kulisse gespielt zu haben.