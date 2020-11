Ole Grünert und Jan Schlegel (von links, vom Vegesacker Ruderverein) können sich auf der Lesum noch mächtig ins Zeug legen. (fotos: Redelf Jannßen)

Vegesack. Eigentlich wollten die Akteure des Vegesacker Rudervereins in diesem Jahr noch zwei Highlights in Angriff nehmen – und zwar ein einwöchiges Trainingslager in Mölln und das Langstrecken-Rennen über 6000 Meter in Lübeck. "Kurz vor der Abfahrt nach Mölln bekam dann aber der VRV-Trainer Ulli Temme einen Anruf von der Jugendherberge in Schleswig-Holstein – aufgrund des Beherbergung-Verbotes wurde das Trainingslager gestrichen.

Nach diesem Nackenschlag folgte für die Vegesacker aufgrund von Corona die nächste negative Nachricht. „Nachdem die Bundesregierung bekannt gegeben hatte, dass der Lockdown zum Tragen kommen würde, war dann relativ schnell klar, dass auch das zentrale Langstrecken-Rennen Ende des Monats in Dortmund ins Wasser fällt“, berichtete Temme. So wurde kürzlich nur noch ein 3000-Meter-Rennen in Bremen auf dem Werdersee durchgeführt – „ein abgespecktes Langstrecken-Event. Aber da sind die Werte nicht so aussagekräftig. Insgesamt waren unsere Ergebnisse dort auch nicht so pralle. Ich denke mal, dass die Akteure auch aus der Spannung raus waren“, meinte Ulli Temme.

Nun müssen sich Ole Grünert und Jan Schlegel (Junioren-Zweier ohne Steuermann), Marlicia und Mariella Freundt (Doppel-Zweier) sowie Alexander Sinhuber und Luca Jähnke (leichter Doppel-Zweier) in der Woche jeweils schwerpunktmäßig wieder auf das Training in heimischer Umgebung einstellen.

Die VRV-Ruderer haben laut Ulli Temme ihre Ergometer aber wieder zu Hause in Betrieb genommen. „Die Aktiven bekamen für die Woche einen Grundtrainingsplan und am Wochenende dürfen wir ja draußen rudern“, berichtete Ulli Temme. Das heißt im Klartext? „Wir dürfen auf der Lesum im Einer und Zweier – in festen Kombinationen – rudern. Samstags und sonntags gehen wir also aufs Wasser. Somit ist für uns nicht komplett alles zusammengestrichen worden. Größere Boote, wie zum Beispiel der Vierer und der Achter, dürfen aber nicht gerudert werden“, bemerkte Temme.

Am Sonnabend sind jeweils zwei Einheiten mit insgesamt drei Stunden geplant. Am Sonntag wird dann eine Trainingseinheit durchgeführt (90 bis 120 Minuten). „Das ist auch etwas abhängig vom Wetter, und wie es mit dem Wasser und Wind aussieht“, sagte Temme. So ist sportlich das VRV-Stammpersonal einigermaßen zufriedengestellt. Zufrieden dürften die Nordbremer Sportler/innen auch mit der Tatsache sein, dass der Verein keine Winterpause einberuft. „Wir rudern bis auf Weihnachten und Silvester komplett durch“, äußerte sich Temme.

Da inzwischen vom Kinderbereich aber auch noch Nikkels Pieper hochgerückt ist, sucht Vegesacks Trainer Ulli Temme für den 14-Jährigen einen Zweier-Partner. „Ich lasse ihn aber erst einmal ganz normal auf Sparflamme kochen, weil für ihn Grundlagen-Ausdauertraining und Technik-Training anstehen. Hiernach müssen wir mal sehen, dass wir für Nikkels noch einen Partner bekommen. Ich denke, die ganze Zeit so alleine zu trainieren, ist auch nicht so schön für ihn. Vielleicht finde ich einen Partner in Bremerhaven. Innerhalb des Landesverbandes ist es ja bei den 15-Jährigen möglich, Renngemeinschaften zu bilden, und das könnten wir dann ja im nächsten Jahr machen“ (Temme). In diesem Jahr möchte der VRV-Übungsleiter Ulli Temme, wenn sich das mit Corona einigermaßen normalisiert, trotzdem den Fokus auf die Kleinboote, sprich Einer und Zweier, legen.

„Ich werde zudem versuchen, vielleicht noch ein internes Langstrecken-Rennen für meine Sportler entweder in Oldenburg oder in Otterndorf durchzuführen. Dass ich so auf der Sechs-Kilometer-Strecke einfach noch einmal einen Startwert bekomme, damit man sehen kann, wo wir im Augenblick stehen. Was können wir noch machen und wo müssen wir uns noch verbessern“, ergänzte Ulli Temme, der sich zudem freuen konnte, dass der Verein in dieser schwierigen Zeit fünf neue Ergometer nun sein Eigen nennen darf. „Unser Vorsitzende Uwe Vielstich hat die Geräte über Fördermittel bekommen.“

Weitere Informationen

Ergebnisse der VRV-Ruderer (innen) auf dem Werdersee (3000 Meter):

Alexander Sinhuber (Jahrgang 2004/12:45 Minuten), Ole Grünert/Jan Schlegel (2003/12:11); Mariella Freundt (2005/14:41); Marlicia Freundt (2004/14:46); Luca Jähnke (2003/13:32), Nikkels Pieper (2006/14:48); Mirja Freundt (2007/15:28); Merle Freundt (2007/15:46); Thore Behrens (2007/14:33), Christian Patzer (2007/15:11) OSH