SVGO-Spielerin Finja Nickel (mit Ball), die fünf Treffer erzielte, hat sich hier sehr gut in Szene gesetzt. (Olaf Kowalzik)

Grambke. Ist das bei der weiblichen B-Jugend des SV Grambke-Oslebshausen der Wendepunkt in der Handball-­Verbandsliga? Ihr Trainer Jens Teichmann ist da nach der 20:29 (8:14)-Niederlage beim TV Oyten jedenfalls zuversichtlich. Die Gelb-Blauen hatten zwar ihr viertes Spiel in Folge verloren, doch die Art und Weise des Auftritts lässt ihren Coach positiv in die Zukunft ­sehen. „Unsere Körpersprache war eine ganz andere. Der Gegner hat gemerkt, dass wir uns wehren“, bilanzierte er rundum zufrieden.

Unter der Woche hatten sich bei den Gästen Lena Kowalzik (fest in die eigene A-Jugend) und Sandra Ebertowski (pausiert) verabschiedet, dafür zeigte sich der Rest in Oyten als verschworene Einheit. „Da hat sich eine echte Mannschaft präsentiert, die aus einem Guss gespielt hat“, lobte er sein Team. Dennoch war der aktuelle Tabellendritte nach dem 5:7 nicht mehr einzuholen. Insgesamt schenkte der TVO-Rückraum seinen Gästen 20 Treffer ein, acht davon erzielte die C-Jugendliche Emily Hübner.

„Bei uns waren Defizite in der Kondition und dadurch nach der Pause auch in der Konzentration zu erkennen“, bemängelte der SVGO-Trainer. Dafür ließ seine Mannschaft den Kopf im Gegensatz zu früher selbst nach dem 13:24-Rückstand nicht hängen, sondern kämpfte bis zum Schluss weiter. Eine besonders gute Leistung bescheinigte Jens Teichmann dabei seiner Torhüterin Lia Weber. „Wir haben zwar das Spiel verloren und stehen auf dem letzten Platz, aber in dieser Art und Weise stirbt die Hoffnung zuletzt“, blickt der SVGO-Coach hoffnungsvoll auf die noch verbleibenden fünf Begegnungen der Rückrunde.

SV Grambke-Oslebshausen: Weber; Rod Cameron (3/1), Artelt (3), Nickel (5/2), Brodowski (2), Paltinat, Sarro Siemers (1), Jappen (1), Iordanidis (5/2).