Kim Korte und ihre Kolleginnen vom MTV Schönebeck I verteidigten beim Bundesliga-Spieltag in Wohnste ihre Spitzenposition. (Björn Hake)

Schönebeck. Äußerst spannend und hoch emotionell verlief der dritte Bundesliga-Spieltag für die beiden Prellball-Damenmannschaften des MTV Eiche Schönebeck. Nachdem auch das letzte Duell in Wohnste abgepfiffen war, hatte sich an den Platzierungen der Topteams zwar nichts geändert, aber das Führungstrio war dichter zusammengerückt.

Weiter ohne Niederlage blieb der MTV I. Er gab aber seinen ersten Punkt in der aktuellen Serie beim 29:29 gegen den Tabellenzweiten TV Sottrum I ab. Gegen den gleichen Gegner setzte sich aber zum ersten Mal überhaupt Schönebecks „Zweite“ durch. Damit pirschte sich der Staffeldritte bis auf einen Zähler an den amtierenden deutschen Meister Sottrum heran.

Gleich zum Auftakt der Bundesliga-Runde stand das vereinsinterne Duell des MTV Eiche Schönebeck auf dem Programm. Endlich einmal zu gewinnen, hatte sich der MTV II vorgenommen. Doch auch dieses Mal zog das Nachwuchs-Team den Kürzeren gegen die erfahrene Crew aus dem eigenen Klub (28:31). Die erste Mannschaft war perfekt aufgestellt. „Sie hat mit Ruhe und Souveränität gewonnen“, sagte Betreuer Onno Wilksen nach der Begegnung.

„Das war ein packendes, faires Match mit tollen Spielzügen und taktisch klugen Aktionen. Der MTV I konnte sich zwar nie weit absetzen, hat aber immer die Oberhand behalten und deshalb auch verdient gewonnen“, berichtete die Trainerin des MTV II, Inge Mahler. Ihr Team habe sich zwischenzeitlich Annahme- und Schlagfehler erlaubt, habe aber nie aufgegeben. Auch als die „Erste“ in der zweiten Halbzeit ihre Taktik umstellte und weiche Bälle schlug, ließen sich die Youngster nicht aus der Bahn werfen.

Remis im Gipfeltreffen

Der Bundesliga-Spitzenreiter ging danach mit Elan ins Gipfeltreffen gegen Verfolger TV Sottrum I. Das Hinspiel hatten die Schönebeckerinnen knapp mit 29:27 gewonnen. Wie erwartet schenkten sich die Topteams der Liga nichts. „Das war ein sehr kampfbetontes Duell, das mit einem gerechten Ergebnis endete“, lautete das Fazit von Onno Wilksen nach dem 29:29-Unentschieden. Während des Kräftemessens, bei dem sich beide Mannschaften zwischenzeitlich knappe Führungen von zwei bis drei Bällen erspielen konnten, sei viel ausprobiert worden, berichtete der Betreuer.

Gut kamen die Schönebeckerinnen danach ins Spiel gegen den TV Baden I. Belohnt wurde der Auftritt mit einem sicheren 38:23-Erfolg. „Annahme und Schlag waren stark. Wir haben gute Teamarbeit geleistet“, fand Mannschaftssprecherin Janine Schröder. Nach leichten Startschwierigkeiten sprang auch gegen den Tabellenvierten MTV Wohnste I ein glatter Sieg heraus (34:25). Und zum Schluss schlug ein 45:16 gegen die zweite Mannschaft der Gastgeber zu Buche. „Das war ein perfekter Spieltag für den MTV Eiche Schönebeck I. Die Mannschaft hatte einen klaren Plan. Da war nicht viel Coaching nötig“, äußerte sich Betreuer Onno Wilksen begeistert.

Deutlich weniger gefordert als im Auftakt-Match waren die Mahler-Schützlinge in den folgenden drei Partien: Ruhig und besonnen erspielten sie sich beim 38:20 gegen den TV Sottrum II zwei Punkte. Auch die Begegnung gegen den Tabellennachbarn MTV Wohnste I war keine Hürde für die jungen Schönebeckerinnen (34:29). „Meine Mädels haben das Spiel von Anfang an gestaltet. Sie haben alles, was wir im Training geübt hatten, perfekt umgesetzt“, sagte Inge Mahler.

Ohne Mühe gelang im Anschluss ein klarer 38:25-Erfolg gegen den VfL Hannover. Dabei wollte das Team aus Niedersachsen in der zweiten Halbzeit mit dem eigenen, nicht so straff aufgepumpten Ball die Schnelligkeit aus dem Spiel nehmen, um erfolgreicher punkten zu können. Doch die Schönebeckerinnen durchkreuzten diesen Plan.

Höhepunkt für den MTV II war das mit Spannung erwartete Aufeinandertreffen mit dem deutschen Meister TV Sottrum. In ihrem letzten Duell des Spieltages liefen die Schönebeckerinnen zu Höchstform auf. „Es funktionierte einfach alles. Wir haben zwischenzeitlich mit neun Bällen geführt“, berichtete Inge Mahler. Aber die ausgebufften Sottrumerinnen ließen auch angesichts ihres hohen Rückstandes nicht locker. Ganz im Gegenteil. In den letzten vier Minuten drehten sie auf und holten Punkt für Punkt auf. In dieser Phase riefen die MTV-Spielerinnen aus dem Feld ihrer Trainerin wieder die Frage „Wie lange noch?“ zu. „Da hatten sie Angst, dass ihnen die Felle doch noch davon schwimmen könnten“, verriet Inge Mahler. Nach dem erlösenden Schlusspfiff kullerten Tränen der Erleichterung und Freude. Und voller Stolz nahmen die jungen Frauen die Gratulation ihres hochkarätigen Gegners entgegen.

Das große Finale der Bundesligen Nord wird am Sonnabend, 23. Februar, in Berlin ausgetragen. Dort gehen neben den beiden Schönebecker Damen-Mannschaften auch die MTV-Herren an den Start. Fest rechnet Betreuer Onno Wilksen damit, dass der MTV I dort mit fünf Siegen seine Spitzenposition behaupten wird.

MTV Eiche Schönebeck I: Janine Schröder, Kim Korte, Lena Büntemeyer, Melanie Stöver.

MTV Eiche Schönebeck II: Neele Tietje, Vivien Mahler, Lena Feegel, Sina Dentler, Tabea Kluba, Melina Husen.