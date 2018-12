Guido Flierbaums Gewehr wurde während des Wettkampfes repariert. Ihm gelang trotzdem der Siegpunkt gegen Ladekop. (Christian Kosak)

Lesum. Die Sportschützen Bremen bleiben daheim eine Macht. Nachdem die Lesumer in all den Jahren in der Luftgewehr- Landesverbandsliga kein Duell auf der heimischen Anlage beim Blumenthaler SV verloren hatten, behaupteten die Nordbremer sich nun auch bei ihrer Heimpremiere in der 2. Bundesliga Nord in beiden Duellen. Einem 3:2-Erfolg über den Titelanwärter Sgi Steinkirchen folgte ein 3:2-Triumph über den SV Ladekop. Damit ist der Klassenerhalt bereits vor dem abschließenden Wettkampf im Januar perfekt.

Sportschützen Bremen – Sgi Steinkirchen 3:2: „Steinkirchen ist mit hochkarätigen Schützen besetzt und war ein Kandidat für die Aufstiegskämpfe zur 1. Bundesliga“, erklärte der Sportschützen-Vorsitzende Andreas Brenneke. Das gesteckte Ziel an diesem Tag sei ein Sieg gewesen, um vorzeitig den Klassenerhalt dingfest zu machen.

Die Nordbremer traten in Bestbesetzung an. Nicklas Kildehoj, der am Tag zuvor noch in Dänemark einen Wettkampf zur EM-Qualifikation absolviert hatte, zeigte sich unbeeindruckt und ließ seine Klasse bei seinem Sieg mit 394 Ringen aufblitzen. Sein Teamkollege Tim Becker brachte tolle 390 Ringe zustande. Da seine Gegnerin Annika Neumann dies aber auch schaffte, ging es am Ende der Partie zum „Shoot-Off“ über. Diesen entschied Neumann mit 9:8 zu ihren Gunsten. Dabei hatte Becker am Tag zuvor noch die Beine des Esels der Bremer Stadtmusikanten umfasst, um sich Glück zu verschaffen. Es half alles nichts.

„Unsere Eyleen Heuwinkel schoss einen ordentlichen Wettkampf und hatte den Gegner stellenweise gut im Griff“, berichtete Andreas Brenneke. Doch dann leistete sie sich eine Acht im vorletzten Schuss. Ihr Gegner hatte seinen Wettkampf schon mit 385 Ringen beendet. Somit brauchte Heuwinkel eine Zehn zum Sieg. Diese Aufgabe meisterte sie dann auch eindrucksvoll. Kevin Standhartinger hatte mit Steinkirchens Ulrike Budde eine sehr starke Gegnerin, gegen die er nicht den Hauch einer Chance hatte. Guido Flierbaum fand seine Form nach eher schlechten Ergebnissen in den vergangenen Wettkämpfen wieder und holte souverän mit 385:374 seinen Einzelpunkt und machte den Gesamtsieg perfekt. „Das war schon einmal ein Hammer. Wir hatten zwar im Vorfeld gesagt, dass wir Steinkirchen ärgern wollen. An einen Sieg gegen Steinkirchen hatten wir aber nicht wirklich geglaubt“, betonte Brenneke.

Sportschützen Bremen – SV Ladekop 3:2: „Der SV Ladekop war dringend auf Punkte im Kampf gegen den Abstieg angewiesen“, erklärte Andreas Brenneke. Nicklas Kildehoj legte gegenüber dem ersten Wettkampf sogar noch eine Schippe drauf und verwies seine Gegnerin mit 396 Ringen klar in die Schranken. Tim Becker bekam es mit Jessica Kregel zu tun, die bereits große Erfahrung in der 1. Bundesliga gesammelt hatte und ihr Können in Beckedorf auch eindrucksvoll mit 394 bewies. Da nützten Becker selbst gute 387 Ringe nichts.

Eyleen Heuwinkel traf auf Sarah Schilling, die fast immer die 390 Ringe übertrifft. „Es war ein spannendes Duell. Beide schenkten sich nichts. Sarah beschleunigte ihr Tempo und beendete ihren Wettkampf mit sehr starken 393 Ringen“, berichtete Brenneke. Heuwinkel hatte da noch eine ganze Serie vor sich und hätte schon eine 100er-Serie an den Tag legen müssen, um ins Stechen zu gehen. Gleich beim ersten der letzten zehn Schuss zeigte der Bildschirm jedoch eine Neun an. Somit war das Einzelduell verloren. „Wer Eyleen kennt, weiß jedoch, dass sie bis zum Schluss kämpfen kann“, sagte Andreas Brenneke. Heuwinkel verzeichnete daher auch noch ein Gesamtergebnis von 392 Ringen „Was für eine Leistung. Wer mitgezählt hat, wusste, dass es jetzt 2:2 stand“, teilte Brenneke mit.

Das Duell zwischen Guido Flierbaum und Dirk Sydow musste die Entscheidung bringen. Beide starteten nicht so stark. „Dann kam der Schock. Guido zeigte der Aufsicht an, dass er einen Waffenfehler hat“, erklärte Andreas Brenneke. Er musste also innerhalb kurzer Zeit sein Sportgerät wieder schussbereit bekommen. „Da wir mit meinem Vater Manfred Brenneke über einen hervorragenden Waffenservicetechniker verfügen, der sich für unseren Heimwettkampf vorsorglich in der Halle einen Servicepoint eingerichtet hatte, wurde er sofort hergerufen, um das Problem zu untersuchen“, so Brenneke. Der Stabilisator an Flierbaums Gewehr war defekt. „Ein Schütze selbst hätte diesen Defekt nicht beheben können. Manfred legte aber los und schaffte es in der vorgeschriebenen Zeit“, ließ Andreas Brenneke wissen. Guido Flierbaum betrat daraufhin wieder den Stand und verzichtete aufgrund der geringen Zeit, die ihm noch für seine restlichen Serien zur Verfügung stand, auf Probeschüsse, die ihm zugestanden hätten.

„Das war ein großes Risiko nach einer solchen Reparatur. Die ersten beiden Schüsse landeten tief. Guido stellte nach, sodass es besser wurde“, teilte Andreas Brenneke mit. Am Ende reichten seine 384 Ringe zum Sieg über Sydow, der 381 Ringe vorgelegt hatte.

Weitere Informationen

Sportschützen Bremen – Sgi Steinkirchen 3:2: Kildehoj – Schwarz 394:389; Becker – Neumann 390:390/8:9; Heuwinkel – Bederke 386:385; Standhartinger – Budde 380:392; Flierbaum – Budde 385:374

Sportschützen Bremen – SV Ladekop 3:2: Kildehoj – Meinking 396:377; Becker – Kregel 387:394; Heuwinkel – Schilling 392:393; Standhartinger – Meinking 383:377; Flierbaum – Sydow 384:381

Weitere Ergebnisse: SB Freiheit II – SV Stoppelmarkt 4:1; Freitschütz Rautheim – KKS Nordstemmen 2:3; Freitschütz Rautheim – SV Stoppelmarkt 2:3; SV Freiheit II - KKS Nordstemmen 2:3; SV Ladekop – SV Eiche Idafehn 3:2; Sgi Steinkirchen – SV Eiche Idafehn 4:1

Tabelle nach sechs von sieben Wettkämpfen: 1. KKS Nordstemmen 23:7 Einzelpunkte/12:0 Mannschaftspunkte; 2 SGi Steinkirchen 20:10/ 8:4; 3. SB Freiheit II 19:11/8:4; 4. Sportschützen Bremen 15:15/8:4; 5. Freischütz Rautheim 12:18/4:8; 6. SV Stoppelmarkt 11:19/ 4:8; 7. SV Ladekop 10:20/4:8; 8. SV Eiche Idafehn 10:20/0:12 KH