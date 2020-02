Nach zwei starken Durchgängen verteidigte das B-Tanzteam in der ÖVB-Arena den zweiten Platz. (Martin Prinzler)

Vegesack. Die beiden Formations-Tanzteams von Ars Nova, dem Kooperations-Verein des TTK Grün-Weiß Vegesack, blicken auf einen sehr gelungenen Auftritt zurück. In der Bremer ÖVB-Arena (Halle 7) legte so die B-Formation auf dem heimischen Parkett in der Landesliga Nord B-Latein vor. Nach zwei starken Durchgängen konnten die Nordbremer hier nicht nur ihr Silberpodium sichern, sondern bekamen auch von drei Wertungsrichtern jeweils den ersten Platz in der Endwertung (Wertung: 3/4/2/1/1/4/1).

„Dies ist für das Team ein wahnsinniger Erfolg“, berichtete der TTK-Pressewart Niklas Curtius. „Als Verein sind wir nicht nur froh über das große Potenzial, welches in unserem Team steckt. Durch solch eine Wertung sehen wir natürlich auch die Chance, in den kommenden Turnieren den ersten Platz für uns zu deklarieren.“

Einen Tag später war in der Regionalliga Nord Latein dann die A-Formation des Vereins an der Reihe. Auch diese Gruppe konnten sich nach zwei soliden Durchgängen den zweiten Rang ertanzen (Wertung: 2/2/3/3/2). „Der starke Team-Zusammenhalt der Mannschaft hat mir geholfen, nach der Vorrunde noch einmal fokussierter ins Finale zu starten – und die in der Vorrunde gemachten Fehler zu beheben“, äußerte sich Philip Bleeker, der Tänzer der A-Formation. Bleekers Tanzpartnerin Michelle Schöfer durfte zudem an diesem Turnier-Wochenende in beiden Ligen mit von der Partie zu sein. „Es war für mich eine große Ehre an beiden Tagen starten zu dürfen und ich bin letztlich sehr dankbar für den Rückhalt und das Vertrauen, welches mir die Trainer und Teams gegeben haben.“

In der Gesamtwertung stehen beide Ars Nova-Teams weiterhin auf dem zweiten Platz und steuern damit dem Aufstieg in die jeweils nächsthöhere Liga entgegen. Für die A-Mannschaft geht es bereits an diesem Sonnabend, 22. Februar, in Alfeld weiter.

Das B-Team bekommt aber eine kleine Atempause, in der man laut Niklas Curtius weiter an sich arbeiten möchte. Die nächste Veranstaltung steht für die hiesigen Tänzer/innen so erst am Sonntag, 15. März, in Verden im Blickpunkt.