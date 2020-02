Das A-Formations-Tanzteam von Ars Nova konnte auch in Hannover wieder richtig gut abliefern und erreichte den zweiten Platz. (David Paasche)

Nun ist der Wiederaufstieg in die 2. Bundesliga Nord Latein zum Greifen nah, weil das A-Formations-Team von Ars Nova, dem Kooperations-Verein des TTK Grün-Weiß Vegesack, erneut auf ein erfolgreiches Tanz-Event zurückblicken kann. Nach vier von fünf Turnieren belegt die A-Truppe so weiterhin den zweiten Platz in der Regionalliga.

Die Mannschaft von Hannover 96 Tanzen veranstaltete in Alfeld in Kooperation mit der dortigen Tanzschule Schuppmann, sowie dem ortsansässigen Tanzsportverein TSC Schwarz-Silber Alfeld, ein Turnier für Tänzer und Tanzsportfreunde. Bereits im Vorverkauf war die Sporthalle der BBS Alfeld mit rund 700 Sitzplätzen ausverkauft.

„Nach einer großartigen Begrüßungsshow durch die Kindergruppen der Tanzschule Schuppmann starteten die Latein-Teams in die Vorrunde. Und nach der souveränen Vorrunde zog das A-Team dann erwartungsgemäß ins große Finale ein“, berichtete der TTK-Pressewart Niklas Curtius.

Das Team um Imke Teuchert hatte sich hier zum Ziel gesetzt, der B-Formation der TSG Bremerhaven den ersten Platz streitig zu machen, und gleichzeitig den direkten Konkurrenten aus Hannover weiter auf Distanz zu halten. Dass dies in der „Höhle des Löwen“ (Curtius) kein Selbstläufer werden würde, war bereits im Vorfeld klar. „Alle drei Mannschaften tanzten mitreißende und fast fehlerfreie Durchgänge und wurden vom fairen Publikum bis zum Schluss angefeuert. Als ich die Menschenmenge sah, wurde ich schon etwas nervös. Als Tänzer freut es mich auch zu sehen, dass sehr viele Zuschauer anwesend waren, die mit dem Tanzsport noch keine Berührung hatten“, meinte Niklas Curtius.

Am Ende behaupteten sich erneut die Tänzer aus Bremerhaven und konnten mit dem bereits meisterschaftserprobten Konzept „Matrix“ überzeugen. Die A-Formation des Team Ars Nova sicherte sich mit der Choreographie „Survivor“ mit einer Bestnote in der Wertung erneut souverän den zweiten Rang und baute den Vorsprung vor der Riege von Hannover 96 Tanzen mit „Unstoppable“ auf drei Punkte aus. „Mit dieser Platzierung ist der Wiederaufstieg in die zweite Bundesliga Nord Latein fast geschafft“ (Curtius).

Für das Ars-Nova-A-Team geht es am Sonnabend, 7. März, weiter, denn das 1. Latin Team Kiel hat zum Saisonfinale eingeladen. Das B-Team ist am Sonntag, 15. März, in der Aller-Weser-Halle in Verden wieder gefordert.