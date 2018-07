Aschwarden. Die Hausherren hatten im Finale des vergangenen Jahres nach einer langen Durststrecke den Sieger des Jahres 2016, FC Hagen/Uthlede II, mit 1:0 im Finale bezwungen – goldener Torschütze war dabei bereits nach vier Minuten Nico Köster.

Die Gastgeber eröffnen das Turnier auch an diesem Freitag um 19 Uhr mit einem Match der Gruppe A gegen den SV Grün-Weiß Beckedorf aus der 1. Kreisklasse Osterholz. Der Goliath in dieser Gruppe ist der Bremer Landesligist DJK Germania Blumenthal. Die Formation von Neu-Trainer Aydin Pekyalcin feiert ihre Premiere in Aschwarden. Zudem kehrt der SV Löhnhorst nach einigen Jahren Abstinenz zurück. Die beiden Teams ersetzen den Blumenthaler SV II sowie den TSV Stotel II.

„Löhnhorsts Trainer Torsten Kentel hatte frühzeitig seine Bereitschaft erklärt, bei uns mitmachen zu wollen. Da dadurch weitere Derbys entstehen, ist der Verein auch attraktiver als Stotel II für uns“, äußerte sich Aschwardens Vorsitzender Uwe Hotes. Nach der Absage des Blumenthaler SV II wollten die Gastgeber gerne wieder eine andere Nordbremer Mannschaft dabei haben. „Da sind wir gleich in Blumenthal geblieben und haben bei der DJK angefragt“, so Hotes. Die Stärke der neu zusammengestellten Blumenthaler Formation könne er aber nicht einschätzen.

In der anderen Gruppe gehört der Landesliga-Absteiger TSV Farge-Rekum zu den Favoriten auf den Finaleinzug. Der Gruppenerste bestreitet am Freitag, 27. Juli, um 20.15 Uhr das Endspiel gegen den Sieger der Gruppe A. Die Gruppenzweiten qualifizieren sich für die vorausgehende Begegnung um Position drei. Die siegreiche Mannschaft erhält ein Preisgeld in Höhe von 200 Euro, das unterlegene Team 150 Euro. Der Drittplatzierte darf sich immerhin noch über eine Prämie von 100 Euro freuen.

Die Aschwardener hoffen wieder auf viele Zuschauer an den einzelnen Turniertagen. Im vergangenen Jahr hatten fast 500 Besucher alleine den Finaltag beobachtet. „Da sich unser Kader nicht groß verändert hat, ist es unser Ziel, mindestens wieder den Finaltag zu erreichen“, teilt Uwe Hotes im Hinblick auf die Hausherren mit. Die Oberliga-Reserve aus Uthlede stelle aber einen ernst zu nehmenden Kontrahenten im Kampf um einen der beiden ersten Gruppenplätze dar. „Und auch der SV Grün-Weiß Beckedorf hat sich im vergangenen Jahr sehr gut verkauft“, warnt Hotes.

Weitere Informationen

Spielplan

Freitag, 20. Juli

Gruppe A, 19 Uhr: SV Aschwarden – SV Grün-Weiß Becke­dorf, 20.15 Uhr: FC Hagen-Uthlede II – DJK Germania Blumenthal

Sonnabend, 21. Juli

14 Uhr: SV Aschwarden II – MTV Bokel II (Freundschaftsspiel), Gruppe B, 17 Uhr: FC Hansa Schwanewede – SG Findorff II; 18.15 Uhr: TSV Farge-Rekum – SV Löhnhorst

Sonntag, 22. Juli

Gruppe A, 15 Uhr: SV Grün-Weiß Beckedorf – FC Hagen-Uthlede II; 16.15 Uhr: SV Aschwarden – DJK Germania Blumenthal

Montag, 23. Juli

Gruppe B, 19 Uhr: TSV Farge-Rekum – SG Findorff II; 20.15 Uhr: FC Hansa Schwanewede – SV Löhnhorst

Dienstag, 24. Juli

Gruppe A, 19 Uhr: SV Grün-Weiß Beckedorf – DJK Germania Blumenthal; 20.15 Uhr: SV Aschwarden – FC Hagen-Uthlede II

Mittwoch, 25. Juli

18 Uhr: JSG Meyenburg/Aschwarden U13 – TuSG Ritterhude U13 (Freundschaftsspiel); Gruppe B, 19 Uhr: TSV Farge-Rekum – FC Hansa Schwanewede; 20.15 Uhr: SV Löhnhorst – SG Findorff II

Freitag, 27. Juli

19 Uhr: Spiel um Platz 3; 20.15 Uhr: Endspiel KH