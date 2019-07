Luise Asmussen (links) und Cosima Clotten haben sich in Florida gut eingelebt. (WK)

Vegesack. Lange haben sich Luise Asmussen (vom Vegesacker Ruderverein) und ihre Doppelzweier-Partnerin Cosima Clotten (Neuss) auf die U23-Ruder-Weltmeisterschaften in Florida vorbereitet. Das deutsche Duo hatte sich auch rechtzeitig auf den Weg nach Sarasota gemacht, um sich an das Klima zu gewöhnen.

Zuletzt stand dort der Feinschliff im Vordergrund, und überwunden sind bei der 20-jährigen Nordbremerin inzwischen die Schulter- und Rückenprobleme. Nun kann das Ruder-Event in der olympischen Bootsklasse für Asmussen/Clotten, die sich bei diesen Titelkämpfen auch ein Zimmer teilen, doch über die Bühne gehen.

Nach der Eröffnungsfeier mit allen Nationen an der Regatta-Strecke steht an diesem Donnerstag gegen 9.30 Uhr (Ortszeit) Teil eins im Blickpunkt. Hier muss sich der DRV-Zweier im Vorlauf bewähren. „Je nachdem, wie wir abschneiden, können wir uns den Hoffnungslauf am Freitag um 11.30 Uhr sparen – wenn wir entsprechend den ersten oder zweiten Platz erreichen. Die Finals finden dann am Sonntag statt“, äußerte sich Luise Asmussen.

Vor dem Vorlauf-Rennen versucht das Duo nun, alles so zu machen wie immer. „Das bringt Ruhe rein. Zwei Stunden vorher geht es auf die Waage. Danach essen wir etwas und eine Stunde vor dem Event beginnen wir nach der Rennbesprechung mit unserer Erwärmung“, sagte Asmussen, die schwer abschätzen kann, wer die stärksten Gegner sind. „Das wird sich erst auf der Strecke zeigen. Das Klima ist hier sehr sonnig, warm und schwül. Aber so langsam gewöhnen wir uns besser an die Bedingungen. Nun freuen wir uns sehr auf die Rennen“ (Asmussen).