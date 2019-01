Der Kultklub SV Atlas Delmenhorst, bei dem Olaf Blancke Mitte Dezember den Trainerjob übernommen hat, kommt. Für den Bremer Landesligisten SV Lemwerder ist das Testspiel am Freitagabend um 19.30 Uhr im SFZ Lemwerder gegen den niedersächsischen Oberligisten das Vorbereitungs-Highlight. „Da können wir uns Kraft holen, die werden uns laufen lassen“, rechnet SVL-Trainer Norman Stamer mit körperlich anstrengenden 90 Minuten. Außerdem gehe es darum, kompakt zu verteidigen und in Umschaltsituationen zu kommen. Atlas ist Montag in die Vorbereitung eingestiegen und testet gegen Lemwerder erstmals. Lemwerder hatte beim Testspielauftakt am vergangenen Sonntag eine 0:2-Niederlage gegen den Kreisligisten FC Hansa Schwanewede (beide Tore erzielte Emil Tepper) erlitten. „Da Felix Maas, Andre Niedzulka und Sandro Iacovozzi verletzungsbedingt fehlen, hat uns vorne die Konsequenz und Bewegung gefehlt“, stellte Stamer fest. ⇒PJ

Der Wintereinbruch hat die Vorbereitungspläne bei den Fußball-Bremen-Ligisten Blumenthaler SV und SG Aumund-Vegesack durchkreuzt. So fiel das für Sonnabend um 12 Uhr angesetzte erste Testspiel der SAV gegen den Landesligisten TS Woltmershausen wegen des vereisten Kunstrasens aus. „Zwei Stunden später hätten wir spielen können“, ärgerte sich Trainer Björn Krämer, der förmlich mit ansah, wie die Sonne das Eis schmelzen ließ. Dem Lokalrivalen Blumenthaler SV erging es nicht besser. Das für Dienstag geplante Vorbereitungsspiel gegen den niedersächsischen Landesligisten TuSG Ritterhude fiel ebenfalls aus und soll nun am kommenden Dienstag, 19.30 Uhr, nachgeholt werden. Dieses Wochenende unternehmen der BSV und die SAV neue Anläufe. Die SAV plant am Sonnabend um 13 Uhr eine Partie gegen den niedersächsischen Bezirksligisten TSV Etelsen, BSV-Trainer Denis Spitzer will gleich doppelt testen: am Sonnabend um 13 Uhr gegen den Rotenburger SV und am Sonntag um 16.30 Uhr beim Bremer Landesligisten SV Hemelingen.⇒PJ

Auf einmal war Torben Pilger, Verbandsliga-Handballer der HSG Schwanewede/Neuenkirchen, Nationaltrainer von Ungarn. Da der Sportlehrer der Schule Mönchshof gesundheitsbedingt passen musste, vertrat Torben Pilger ihn bei der „Grundschul-Weltmeisterschaft“ in der Universitätssporthalle auf der Bank. Pilger ist am Mönchshof normalerweise als Erzieher tätig, sein ausnahmslos aus Nicht-Handballern bestehendes Team ging mit selbst bemalter Nationalfahne auf den Trikots hoch aufgeregt an den Start. Sie hatten im Vorfeld das ungarische Los gezogen. Wie die großen Vorbilder bei der wirklichen Weltmeisterschaft spielten sich die Jung-Magyaren nicht ins Finale, „der ein oder andere wird aber zukünftig bestimmt mit einem Handballverein liebäugeln“, meint Torben Pilger. ⇒ELO

Das zweite Public Viewing der HSG Schwanewede/Neuenkirchen in Zusammenarbeit mit dem Filmpalast Schwanewede war erfolgreicher als der Vorgänger. Obwohl das Event kurzfristig initiiert wurde, bejubelten im Kino 70 Fans den 22:21-Erfolg der deutschen Männer-Nationalmannschaft über Kroatien, mit dem sie bei der Handball-Weltmeisterschaft ins Halbfinale eingezogen ist. Das erste Hauptrundenspiel gegen Island hatten an derselben Stätte 50 Interessierte verfolgt. „Über weitere Aktionen haben wir noch nicht entschieden“, sagte Georg Bringmann, Handball-Obmann der „Schwäne“. ⇒ELO