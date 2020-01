Schwanewede. Ausgerechnet ein ehemaliger Mitspieler zog der HSG Schwanewede/Neuenkirchen in der Hinni-Schwenker-Halle sofort den Zahn. Ein dutzend Mal stand Daniel Sommerfeld den „Schwänen“ in der Handball-Oberliga allein schon vor der Pause erfolgreich im Weg. Damit wurde der Torwart des ATSV Habenhausen für die Gäste bei der 21:32 (7:16)-Niederlage zum personifizierten Alptraum. „Er hat den Unterschied ausgemacht“, stellte HSG-Trainer Andreas Szwalkiewicz fest.

„Meine Abwehr hat Schwanewede/Neuenkirchen aber auch in die Wurfpositionen gebracht, in denen wir sie exakt haben wollten“, teilte ATSV-Trainer Matthias Ruckh seine Sicht der Dinge mit. Letztlich war die Ursache egal, da sich die Hoffnung des Aufsteigers, dass die Habenhauser Deckung durch den Ausfall ihres zentralen Verteidigungsspezialisten Fabian Rojahn (Nasenbeinbruch) anfälliger sein könnte, nicht erfüllte.

Die beste Abwehrreihe der Liga war für die „Schwäne“ zum Rückrundenauftakt wie schon beim 22:35 zum Ligastart nicht zu knacken – Sommerfeld hin oder her. „Andi“ Szwalkiewicz hatte die Erfolgschancen seines Teams im Vorfeld aber ohnehin nur auf zehn bis 15 Prozent taxiert: „Und dafür hätte bei uns fast alles wie am Schnürchen klappen müssen.“ Das tat es aber allein schon in der Auftaktphase nicht, sodass die Träume der HSG Schwanewede/Neuenkirchen innerhalb von nicht einmal neun Minuten platzten.

„Wir haben Daniel Sommerfeld warm geworfen, weil wir fast nur flach gezielt haben“, kritisierte Szwalkiewicz. Und so biss sich sein Team von Beginn die Zähne am ehemaligen Mitspieler mit der Nummer 21 aus. Schon in den ersten acht Minuten scheiterten Marc Blum (dreimal), Torben Lemke und Karlo Oroz zusammen fünfmal am fantastisch haltenden HSG-Urgestein, zwei weitere Versuche setzten Marc Blum und Tim Paltinat neben das Tor. Ja, selbst ein unbeabsichtigter Kopftreffer von Marco Wilhelms schickte Daniel Sommerfeld nur für kurze Zeit zu Boden, danach setzte er seine Glanztaten fort.

Thorin Helfers beendet Trefferflaute

Der deutsche Amateur-Pokalsieger machte es im Angriff besser und schraubte den Vorsprung auf 6:0, ehe der Kreisläufer Thorin Helfers die Schwaneweder Trefferflaute auf Pass von Niels Huckschlag mit dem Tor zum 1:6 beendete. Da waren aber auch schon neun Minuten und 21 Sekunden gespielt. Die Stadtbremer ließen sich davon nicht beeindrucken und bauten ihren Vorsprung weiter auf 13:3 aus (22.), womit sie einem lockeren Start-Ziel-Sieg entgegensteuerten.

Dennoch sah Andreas Szwalkiewicz bei seinem Angriff „gute Lösungen gegen die Habenhauser Abwehr“. Als dessen an Schulterproblemen laborierender Halblinker Marc Blum nach rund 20 Minuten umknickte, wurde er angesichts des frühen, klaren Rückstands geschont. Auch der Kreisläufer Fabian Hartwich blieb nach seiner Nasenoperation sicherheitshalber noch durchgehend auf der Bank sitzen. Niels Huckschlag war beim Sprungwurf aufgrund einer Patellasehnen-Verletzung gehandicapt.

Gut präsentierten sich gegen den Tabellenzweiten der im Laufe des Spiels eingesetzte Schwaneweder Torwart Niklas Planck, und der nach rund einer Viertelstunde für den glücklosen Tim Paltinat eingewechselte Rechtsaußen Hannes Wünsch. Auf der Angriffsmitte führte der Ex-Habenhauser Marco Wilhelms gut die Regie und traf gegen seinen früheren Verein sechsmal aus dem Feld ins Schwarze. „Seine Leistung lässt uns für die nächsten Spiele hoffen“, lobte Andreas Szwalkiewicz seinen Spielmacher für den zweiten Auftritt nach einer Knieverletzung.

Das Punktekonto der „Schwäne“ weist 16:12 Zähler aus, der Abstand zum Dritten aus Altjührden beträgt gerade einmal zwei Punkte. „Insofern tut mir die vorherige Heimniederlage gegen Achim/Baden schon etwas weh“, ließ Andreas Szwalkiewicz durchblicken.