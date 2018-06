Landesligist SV Grohn, hier kommt Kerim Kerimov (rechts) für den angeschlagenen Ismail Zivoli ins Spiel, konnte gegen Woltmershausen keine Akzente setzen. (Olaf Schnell)

Grohn. Nach dem 4:0-Überraschungscoup bei OT Bremen und der damit verbundenen Landesliga-Zugehörigkeit wollte der SV Grohn in der Fußball-Landesliga eigentlich in der Tabelle noch etwas nach oben klettern. Doch daraus wurde nichts. Die Nordbremer konnten einfach nicht gegen TS Woltmershausen in die Spur kommen. Ganz anders präsentierte sich die Truppe von Coach Carlos Pereia, die viel schneller unterwegs war und am Ende einen hochverdienten 8:0 (4:0)-Erfolg einsackte.

Gegen das TSW-Team erwischten die „Husaren“ ohne Jan-Philipp Heine nach der 1:9-Hinspielklatsche erneut keinen guten Start. Zudem mussten Landing Sanneh (Knie) und Tengisbold Riemeyer (Wadenprobleme) bereits früh ersetzt werden. Das Nordlicht war sichtlich geschockt und fand einfach kein Mittel, die Stadtbremer ernsthaft in Bedrängnis zu bringen.

Im Vorfeld der Partie erwartete der Grohner Coach Reiß gegen die Pusdorf-Elf auf dem Sportplatz Oeversberg ein Spiel auf Augenhöhe, doch Reiß hoffte vergeblich und war nach dem Abpfiff sichtlich angefressen: "Von Anfang an lief es bei uns nicht". Auch der SVG-Co-Trainer Matthias Günther zeigte sich enttäuscht: "Wir haben uns hier viele Gegentore selbst reingelegt." Etwas gefasster war nach dem Schlusspfiff Grohns Schlussmann Mehmet Tugay Tiras: "Bei uns war in diesem Spiel die Luft einfach schon etwas raus. So ging nach vorne nicht sehr viel. Wir wollen nun aber versuchen, die letzten beide Partien noch gut über die Bühne zu bringen."

Nach drei Minuten führte Woltmershausen schon mit 1:0. Nach dem Tor von Mouchir Gafsi (3.) konnte erneut Gafsi bereits in Minute 21 auf 2:0 erhöhen. Zwei Minuten später klingelte es wieder im "Husaren"-Kasten. Dieses Mal hieß der Torschütze Omar Camara (23.) und die Nordbremer waren immer noch nicht wach. Zwei Minuten vor dem Wechsel markierte Ali Yagmur letztlich den 4:0-Halbzeitstand.

Nach dem Wechsel wehrten sich die Grohner zwar etwas besser, agierten aber immer noch mit zu vielen langen Bällen. Obwohl die gut gelaunten Gäste in der Pause nicht in die Kabine gingen, war ihr Torhunger immer noch nicht gestillt.

Manuel Carrilho (56./Linksschuss in den Winkel), Dragan Djekic (71./Nahdistanz), Dragan Djekic (82./per Foulelfmeter) und James Redmond (88./setzte sich gegen gleich drei SVG-Akteure durch) ließen es noch einmal im Grohner Gehäuse mächtig krachen. So schlichen die "Husaren" nach dem Abpfiff mit hängenden Köpfen Richtung Kabine.