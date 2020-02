„Normalerweise ist solch eine offensive Abwehr wie die von Barnstorf für uns Kryptonit, aber das haben wir im Laufe der zweiten Hälfte neutralisiert“, flachste der Co-Trainer des Handball-Oberligisten HSG Schwanewede/Neuenkirchen. Kryptonit ist, um es Nicht-Eingeweihten zu erklären, ein fiktives Mineral und die bekannteste Schwachstelle des Comic-Helden Superman.

Okay, die „Schwäne“ mit Superman gleichzusetzen, ist sicherlich etwas sehr weit hergeholt, nichtsdestotrotz ist die Leistung des Aufsteigers in der vierten Liga bislang super. Wer hätte es schon gedacht, dass der sich nach 18 Spieltagen mit 22:14 Punkten derart hartnäckig unter den besten Vieren seiner Klasse tummeln würde? Schwanewedes Kryptonit war zunächst die in Richtung offensive 3:2:1-Formation tendierende Verteidigung der HSG Barnstorf/Diepholz. Auf die waren die Gäste eigentlich gewappnet, sie stellten sich darauf aber erst im Laufe des Spiels besser ein – bis zum gelungenen Ende.

Nach dem Freudentanz auf dem Parkett liefen die „Schwäne“ nebst des Trainerduos mit einem eingemeißelten Lächeln durch die enge Halle und trugen ihre Gemütslage nach der vorangegangenen emotionalen Achterbahnfahrt stolz zur Schau. „Für mich war es das schwerste Spiel, seitdem ich Trainer bin“, schoss es aus Tizian von Lien heraus. Der B-Lizenz-Inhaber ist seit sieben Jahren ausschließlich im Jugendbereich bis hin zur Oberliga Trainer. Der Langzeitverletzte von Lien hatte die taktischen Zügel zusammen mit Torben Lemke in die Hand genommen, weil der Chefcoach Henning Schomann verhindert war.

„Das war gar nicht so leicht, wenn man das Training vorher nicht groß geleitet hat“, erklärte von Lien. Die „Schwäne“ erlebten bei den stark abstiegsgefährdeten Hausherren eine emotionale Achterbahnfahrt. Maßgeblich für ihren Sieg war die ausgezeichnete Leistung von Niklas Planck, der den Barnstorfern reichlich gute Torchancen abkaufte. „Das waren schwerste Paraden bis hin zu freien Dingern“, lobte Torben Lemke. Diesen kräftigen Rückenwind nutzte Andrej Kunz mit seinem Treffer zum 10:5-Vorsprung (16.). Lang währte die Freude darüber nicht, da der Zehntplatzierte schon zwölf Minuten später zum 13:13 ausglich. „Weil wir zu viel aus dem Stand spielen wollten und uns einige technische Fehler unterliefen“, fand Torben Lemke.

Niels Huckschlag warf seine Farben kurz vor der Pausensirene wieder mit 14:13 nach vorne. Danach spielte den Gästen gut in die Karten, dass sich der Barnstorfer Routinier Kamil Chylinski (5/1 Tore) verletzte und nicht mehr mitwirken konnte. Trotz mehrerer Ausreißversuche schüttelte die HSG Schwanewede/Neuenkirchen ihren Widersacher aber nicht ganz ab. Sie tat sich gegen ihr „Kryptonit“ auch weiterhin schwer und hielt das Leder bis an die Grenze des Zeitspiels in den eigenen Reihen. Da die Gäste Mitte der zweiten Hälfte mehr und mehr zum Kreuzen und zum Kreisläuferspiel griffen, konnten sie die Barnstorfer Deckung knacken. Der Doppelschlag des guten Duos Niels Huckschlag/Karlo Oroz zum 20:17 schuf hierbei etwas Sicherheit (45.), die Treffer der Kreisläufer Nils Goepel und Thorin Helfers waren im Nachhinein betrachtet die entscheidenden im spannenden Match (56./24:20).

Weitere Informationen

Oberliga Männer

HSG Barnstorf/Diepholz - HSG Schwanewede/Neuenkirchen 22:27 (13:14)

HSG Schwanewede/Neuenkirchen: Tholen, Planck; Paltinat, Wilhelms (4/1), Helfers (3), Huckschlag (5), Goepel (2), Lemke (2), Mechau, Blum (2), Wünsch, Oroz (6), Pilger, Kunz (3)

Siebenmeter: 3/2 - 3/1

Zeitstrafen: 6 - 3 ELO