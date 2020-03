Ronny Arnoldt (WK)

Seit Dienstag herrscht im Basketball für die Saison 2019/20 Klarheit. Der niedersächsische und folglich auch der Bremer Basketball-Verband erklärten den seit vergangener Woche bereits ausgesetzten Spielbetrieb inklusive aller anstehenden Meisterschaftstermine im gesamten Verbandsgebiet für beendet. Damit schloss man sich letztlich der Entscheidung des internationalen Verbandes (International Basketball Federation, FIBA) und des Deutschen Basketball-Bundes (DBB) an.

Zugleich wurde verkündet, dass die aktuellen Tabellen mit Stand vom 12. März als offizielle Abschlusstabellen der Saison 2019/20 gelten. Damit beantworten sich auch die Fragen nach dem Saisonabbruch für die Oberliga- und Landesliga-Mannschaften von Basketball Lesum/Vegesack (BLV). Die BLV-Herren beenden die Saison in der Oberliga West mit drei Siegen auf dem drittletzten Tabellenrang und müssen nicht mehr in das Abstiegsduell mit dem Vorletzten SG Cleverns-Sandel aus der Nähe von Jever.

BLV-Headcoach Ronny Arnoldt schätzt seine Mannschaft als relativ sicher gerettet ein: „Es gibt genügend Interessenten aus den beiden Oberliga-Staffeln West und Ost für einen Aufstieg in die 2. Regionalliga. Damit dürfte es aus der Oberliga West nur zwei Absteiger geben, nämlich die zurückgezogene BSG Bremerhaven II als erster Absteiger und eben die SG Cleverns-Sandel“, resümiert der BLV-Trainer. Wie in jedem Frühjahr können sich natürlich nach dem Meldeschluss für die neue Saison noch Veränderungen am Grünen Tisch ergeben.

Die männlichen U18-Junioren vom BLV beenden in der Landesliga Nord die Spielzeit mit elf Siegen und fünf Niederlagen auf Rang vier. Das für Mitte April geplante Endturnier um die Niedersachsen-Meisterschaft in Göttingen fällt der Corona-Pandemie zum Opfer. Das männliche BLV-U16-Team wurde mit vier Siegen und elf Niederlagen Achter in der Landesliga Nord.

Und auch für die Nordbremer Damen ist die Lage nach dem vorzeitigen Saisonende bei einem noch ausstehenden Spieltag klar: Als ungeschlagener Meister der Bezirksoberliga Lüneburg werden die BLV-Damen für die kommende Saison aller Voraussicht nach für die Oberliga melden. Das war für die Mannschaft von Headcoach Ronny Arnoldt auch das erklärte Saisonziel gewesen.