Yannick Sachau verpasste seine Premiere als Organisator des Weihnachts-Hallen-Fußballturniers des FC Hansa Schwanewede. (Karsten Hollmann)

Doch die Corona-Pandemie verhindert auch diese traditionsreiche Veranstaltung. Zu diesem und anderen Themen stand der neue Hansa-Spartenleiter Rede und Antwort.

Yannick Sachau: Wir haben uns bereits im Spätsommer dazu entschieden, unser Turnier nicht auszutragen, auch wenn sich die Corona-Fallzahlen im Sommer ganz gut entwickelt hatten. Wir sind auch gar nicht erst in die Planungen eingestiegen. Im Nachhinein war das natürlich genau die richtige Entscheidung.

Bei unserem ersten Saison-Heimspiel gegen den VSK Osterholz-Scharmbeck haben wir gemerkt, dass es mit der Umsetzung des Corona-Hygiene-Konzepts noch nicht so gut klappte. Das wurde dann erst im Laufe der nächsten Heimspiele immer besser. Wir hätten auch nur maximal 50 Leute in die Halle lassen dürfen. Bei acht bis zehn Personen pro Mannschaft hätten also auch nur maximal fünf Teams teilnehmen dürfen.

Ja, in der Tat. Wir sehen unsere Veranstaltung auch als Get-Together, bei dem wir zum Beispiel nach dem Turnier mit den Spielern, Trainern, Betreuern und Zuschauern der einzelnen Mannschaften noch ein Bier zusammen trinken wollen. Uns geht es auch immer darum, uns nach einem fetten Festessen mit Freunden zu treffen. Das ist mindestens genauso wichtig, wie die Spiele an sich. Es war bereits früh abzusehen, dass dies alles weggefallen wäre.

Auch, wenn wir wie gesagt noch nicht so weit waren, wären der SV Aschwarden und der SV Löhnhorst auf jeden Fall dabei gewesen. Es geht immer auch darum, unsere Nachbarn mit ins Boot zu holen. Wir wollten uns aber erst zusammensetzen, nachdem die Saison in der Bezirksliga 3 losgegangen ist. Uns fehlte dann aber einfach eine Vorstellung dafür, wie wir unser Weihnachtsturnier in einem geschlossenen Raum hätten abhalten können.

Es läuft ganz gut. Wir kümmern uns im Dreier-Team um die Spartenleitung. Auch wenn ich den Hut aufhabe, teile ich mir meine Aufgaben mit Tobias Nater und Jan Rengert. Während Jan sich um das Passwesen und administrative Sachen kümmert, übernimmt Tobi die Kommunikation mit der Gemeinde. Ich bin hingegen für Spielverlegungen und die strategische Ausrichtung zuständig. Alleine würde ich es nicht alles schaffen.

Nein. Ich habe mir mit Jerome Schröder einen Zweikampf um den Stammplatz zwischen den Pfosten geliefert. Nachdem Jerome bei der Auftaktniederlage gegen den VSK Osterholz-Scharmbeck das Tor gehütet hatte, bin ich im zweiten Match bei der TuSG Ritterhude in den Kasten gegangen. Beide Spiele sind nicht gerade berauschend für unser Team gelaufen. Ich glaube aber, dass ich meine Sache ganz gut gemacht habe, nachdem ich für Jerome gekommen war. Als sich Jerome dann verletzte, stellte sich die Torwart-Frage nicht mehr. Wenn es wieder losgeht, fangen wir aber beide wohl wieder bei Null an.

Trotz der Spielpause im Frühjahr war nicht gerade wenig für mich zu tun. Schließlich stand ein Trainerwechsel für das Bezirksliga-Team von Andreas Dirks hin zu Timo Schneider bevor. Wir haben uns auch als Verein stets gegenüber dem Verband positioniert. Wir hatten immer eine klare Meinung dazu, wie es mit der Saison weitergehen sollte. Wir fanden es im Frühjahr einfach abwegig, die Saison unter den gegebenen Verhältnissen fortzusetzen.

Der hat keine Rolle gespielt. Wir standen zwar nicht auf einem Abstiegsplatz und hätten bei einem vorzeitigen Saisonabbruch mit Absteigern davon profitiert, weil wir automatisch weiter in der Bezirksliga 3 gespielt hätten. Wir haben uns aber dennoch auch dafür ausgesprochen, auch bei einem Abbruch der Serie niemanden absteigen zu lassen. Wir waren uns da mit unseren Mitgliedern schon sehr früh einig und vertraten die Meinung, die dann auch nach anfänglichen wenigen kritischen Stimmen letztendlich einhellig war.

Wir möchten auch durch gemeinsame Trainingszeiten den Nachwuchs besser mit dem Herrenbereich verzahnen. Uns ist es sehr wichtig, den derzeitigen älteren B-Jugend- beziehungsweise den jüngeren A-Jugend-Jahrgang gut in den Herrenbereich zu überführen. Das ist uns vor zwei Jahren schon einmal mit unseren starken A-Junioren gelungen, die nun den Stamm der zweiten Mannschaft bildet. Von diesem Übergang haben wir massiv profitiert.

Wir haben im Sommer einen Ansturm ohne Ende in den ganz jungen Jahrgängen verzeichnet. Wir haben auch sehr viele Mannschaften im G-, F-, E- und D-Jugendbereich. Es ist aber nicht ganz einfach, die Spieler über den C-Jugendbereich hinaus im Verein zu halten und ihnen ein Zugehörigkeits-Gefühl zu vermitteln. Besonders für meinen Kollegen Jens Rengert ist die Nachwuchsarbeit ein besonderes Anliegen. Er trainiert schließlich die ganz Kleinen. Auch seine eigenen Kinder spielen im Verein.

Wir haben insgesamt derzeit etwa 460 Mitglieder im Klub. Davon spielen rund 30 Tischtennis. Die Tischtennis-Abteilung läuft aber von selbst. Darüber sind wir auch sehr froh. Aber der überwiegende Teil der Mitglieder gehört eben zur Fußball-Sparte.

Ich sehe dies eher skeptisch. Als Mitarbeiter beim Landkreises Osterholz sehe ich doch jeden Tag die aktuellen Corona-Zahlen. Und auch wenn sich zwischenzeitlich andeutete, dass der Inzidenzwert bei 100000 Einwohnern unter den kritischen Wert von 50 fallen könnte, so stieg er dann auch wieder an. Wir hatten im Landkreis Osterholz mit dem FC Worpswede auch schon einen Fußballverein, der im Rahmen der Corona-Pandemie eine Rolle gespielt hat. Ich hoffe dennoch, dass wir uns alle bald wieder auf dem Fußballplatz sehen.

In der Hinsicht bin ich ganz optimistisch, zumal ja Anfang des Jahres auch mit dem Impfen angefangen werden soll. Wir werden aber auch erst mit Beginn der neuen Saison mit den Planungen beginnen.

Zur Person

Yannick Sachau (28) ist Spartenleiter bei den Fußballern des FC Hansa Schwanewede. Der Torwart der Bezirksliga-Kicker gehört dem Verein bereits seit einem Jahrzehnt an und löste im Januar dieses Jahres gemeinsam mit Tobias Nater und Jens Rengert Sascha Petri als Abteilungsleiter ab. In dieser Funktion ist er künftig auch für die Organisation des Hallen-Weihnachtsturniers verantwortlich. Der im Personalwesen des Landkreis Osterholz tätige Fußballer wuchs in der Jugend des damaligen Lüssumer TV auf, ehe er in der A-Jugend zum FC Hansa Schwanewede wechselte - Sachau wohnt in Aumund.