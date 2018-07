Das Ehepaar Irmtraut Ohrmann-Mangels und Manfred Mangels nahm an den Senioren-Weltmeisterschaften in Las Vegas teil. (fr)

Blumenthal. Nach Brasilien im Jahr 2008, China (2010) und Neuseeland vier Jahre später stand nun für das Nordbremer Duo Irmtraut Ohrmann-Mangels und Ehemann Manfred Mangels diesmal die USA auf dem Programm der Weltreisenden in Sachen Tischtennis. So war das Ehepaar in Las Vegas bei den 19. Senioren-Weltmeisterschaften der Senioren mit von der Partie.

Die für „Mannis“ Heimatverein Blumenthaler TV spielenden Tischtennis-Routiniers, die in der 2. Kreisliga mit der SG FTB/BTV im Einsatz sind, nahmen in Las Vegas bereits zum elften Mal (Irmtraut Ohrmann-Mangels) und 14. Mal (Manfred Mangels) an Senioren-Titelkämpfen teil – mit rund 4700 Teilnehmern aus 98 Ländern. Gespielt wurde an 250 Tischen in den Altersklassen von 40 -bis über 90 Jahren.

Irmtraut Ohrmann-Mangels versuchte in der Altersklasse (60 bis 64 Jahre), in der 160 Spielerinnen in 40 Gruppen an den Start gingen, ihr Glück. Nach einem knappen 3:2-Sieg über eine Taiwanesin und einer unglücklichen 2:3-Niederlage gegen eine Chinesin kam Ohrmann-Mangels als Gruppenzweite in die Hauptrunde. "Nach einem Freilos, anschließend in der ersten Runde, verlor Irmi dann gegen eine USA-Chinesin leider mit 2:3 und das WM aus war besiegelt", berichtete Manfred Mangels.

In der Doppel-Konkurrenz spielte Irmtraut Ohrmann-Mangels mit Steffi Schneider (TSG Kaiserslautern) und kam nach Siegen über zwei Tschechinnen "und zwei US-Girls und einer Niederlage gegen Japanerinnen als Gruppenzweite ebenfalls in die Hauptrunde. Hier unterlag man jedoch im ersten Spiel unnötigerweise einer USA-Paarung mit 2:3" (Manfred Mangels).

Starker Materialspieler

Nicht so gut lief es für Manfred Mangels (Altersklasse 65 bis 69), in der 360 Akteure in 90 Gruppen an die Tische gingen. "Gegen einen Materialspieler aus Indien und einen starken China-Kanadier, der bis unter die letzten 64 im Hauptfeld kam, unterlag ich jeweils mit 0:3 Sätzen und musste damit in der Trostrunde weiter spielen", berichtete Manfred Mangels nach der Veranstaltung. Doch auch hier kam nach einem Freilos in der ersten Runde bereits im zweiten Spiel das WM-Aus gegen einen Japaner (0:3).

Im Doppel, mit seinem langjährigen Freund Wolfgang Stroux (SV Werder Bremen), lief es dann besser. Nach einem glatten 3:0-Sieg über eine Paarung aus England/USA und einem klaren 3:0-Erfolg gegen ein Doppel aus Indien/Isle of Man, verlor das Bremer Duo das Spiel um den Gruppensieg gegen ein Doppel aus der Slowakei mit 1:3.

Damit war man Gruppenzweiter und traf in der Hauptrunde auf zwei „US Boys“ und unterlag trotz gutem Spiel mit 1:3. Hiernach war auch für den Blumenthaler Manfred Mangels die Weltmeisterschaft zu Ende und so konnte hiernach der eigentliche Urlaub beginnen. Im nächsten Jahr wird es Irmtraut Ohrmann-Mangels und Manfred Mangels in Sachen Senioren-Weltmeisterschaften etwas entspannter. So finden die Titelkämpfe dieses Mal in Budapest (Ungarn) statt, "und dorthin werden wir mit dem gemieteten Wohnmobil reisen" (Manfred Mangels).