Blumenthal. Dieses norddeutsche C-Junioren-Turnier mit gleich 15 Regionalliga-Mannschaften wird von den Blumenthalern im Rahmen ihres 100-jährigen Vereinsjubiläums veranstaltet.

„Wir haben im vergangenen Jahr mit unserem Partner, dem Restaurant Artemis, das U13-Turnier ausgerichtet und hatten rund 1000 Zuschauer über den Tag auf der Anlage“, erinnert sich Blumenthals Vereinsboss Peter Moussalli gerne an 2018 zurück. Für die 100-Jahr-Feier setzt man nun noch eins drauf und hat einige hochkarätige Teams aus Norddeutschland verpflichtet.

Neben den Nachwuchs-Mannschaften vom VfL Wolfsburg, Eintracht Braunschweig oder dem JLZ Emsland in Meppen hat auch die erste U15-Mannschaft des SV Werder Bremen ihre feste Zusage gegeben. „Pikanterweise unser Klassengefährte und auch unser erster Punktspielgegner in der Liga“, freut sich Peter Moussalli, der die U15 des Gastgebers und Aufsteigers in die Regionalliga Nord coacht.

Das Blumenthaler Nachwuchs-Turnier startet um 10.30 Uhr und sollte dann gegen 19 Uhr beendet sein. Neben den Fußballspielen bieten die Organisatoren wieder ein buntes Rahmen-Familienprogramm für die Betreuer und Besucher an.